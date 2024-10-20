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Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
Леммі закликав Китай не поставляти зброю РФ
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Британії Девід Леммі відвідав Китай з офіційним візитом

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай провести розслідування щодо звинувачень у постачанні зброї російським військовим, які беруть участь у конфлікті в Україні. Цю інформацію повідомляє Politico.

Заява британського міністра пролунала на фоні рішення США ввести санкції проти китайських компаній, що виробляють зброю для Росії.

Під час візиту до Китаю Леммі повідомив міністру закордонних справ Ван І, що Велика Британія і Китай мають «спільний інтерес у досягненні миру в Європі та припиненні війни» в Україні.

Він також зазначив, що військові поставки з Китаю до Росії «можуть негативно позначитися на відносинах Китаю з Європою, одночасно сприяючи продовженню війни» проти України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн. 

Напередодні розвідка Британії повідомила, що армія Російської Федерації продовжує атаки у Харківській області – на східному березі річки Оскіл. Є ймовірність того, що загарбники будуть просуватися у цьому районі. 

Британські ЗМІ заявили раніше, що Велика Британія обговорює можливість відправки військових в Україну, які мають допомогти у підготовці новобранців. 

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Теги: розвідка міністр санкції армія Китай військові Велика Британія розслідування

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