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Росіяни використовують ШІ для дезінформації в Україні – МЗС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни використовують ШІ для дезінформації в Україні – МЗС
Росіяни активно поширюють фейки про Україну за допомогою ШІ
фото з відкритих джерел

Росіяни часто поширюють фейкову інформацію про події в Україні

Російська Федерація застосовує генеративний штучний інтелект для посилення дезінформаційних кампаній проти України. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив Антон Демьохін, заступник міністра закордонних справ України, відповідальний за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію.

«Цього року ми бачимо, що щільність кібератак з боку Росії продовжується, але більше уваги приділяється дезінформації», – сказав він.

За словами Демьохіна, зараз генеративний штучний інтелект дозволяє множити та поширювати дезінформаційні наративи на новому складнішому рівні.

Він додав, що ці нові кампанії з дезінформації важко виявити, завдяки оманливим діям на платформах соціальних мереж, які підвищують довіру до них.

Демьохін також підкреслив, що Україна слідкує за російськими дезінформаційними кампаніями в різних країнах світу. Він додав, що державам потрібно об'єднати зусилля для протидії цій дезінформації. Заступник міністра зазначив, що Україна використовує генеративний штучний інтелект для моніторингу цих кампаній.

Нагадаємо, раніше в мережі Інтернет виявили фейковий сайт, який візуально копіював оболонку та структуру офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України.

До слова, фейкороби масово поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську АЕС та закласти там вибухівку. 

Раніше українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ.

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Теги: інтернет військові Україна штучний інтелект війна фейк росія

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