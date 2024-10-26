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Курська операція: ЗСУ розкрили втрати ворога (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Курська операція: ЗСУ розкрили втрати ворога (відео)
Українські військові на Курщині
скріншот із відео Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Наші бійці взяли в полон понад 700 росіян у Курській області

Від початку Курської операції РФ втратила на цій ділянці майже 18 тис. окупантів вбитими, пораненими і полоненими. Про це повідомило Управління стратегічний комунікацій ЗСУ.

Так, станом на 25 жовтня ворог втратив на Курщині 17819 військових, серед них:

  • безповоротні – 6662 особи;
  • санітарні – 10446 осіб;
  • полонені – 711 осіб.

Крім того, ЗСУ знищили 45 танків, 256 ББМ, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артсистем і п'ять РСЗВ.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області. Геолокаційні знімки, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили просунулися на захід від Борок (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри того ж дня свідчать, що російські війська відбили позиції на схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині. 

Як повідомлялося, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року – повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. За даними джерела у Силах оборони, крім того, до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України. Згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

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Теги: ворог втрати військові війна фронт Курщина

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