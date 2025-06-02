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Донька Навроцького стала неочікуваною зіркою виборчої ночі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Донька Навроцького стала неочікуваною зіркою виборчої ночі
Наймолодша донька новообраного президента Польщі Кася Навроцька стала головною «героїнею другого плану» вечора
фото: Paweł Wodzyński/East News

Зірка президентської ночі: семирічна Кася Навроцька «сяяла» на сцені після виборів у Польщі

У ніч виборів президента Польщі, коли всі погляди були прикуті до лідерів перегонів, справжньою зіркою бекграунду стала семирічна Кася Навроцька, донька новообраного президента Кароля Навроцького. Поки батько виступав перед прихильниками, дівчинка спонтанно «запалювала» на сцені, привертаючи до себе загальну увагу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Після оголошення результатів екзит-полу, які спочатку вказували на перемогу Рафала Тшасковського (50,3% проти 49,7% у Навроцького), обидва кандидати вийшли до своїх прихильників. Кароль Навроцький, попри попередні дані, висловлював впевненість у своїй перемозі. На сцені його супроводжували дружина Марта та троє дітей: Даніель, Антоні та Кася.

Донька Навроцького стала неочікуваною зіркою виборчої ночі фото 1
фото: Paweł Wodzyński/East News

І саме наймолодша Кася стала головною героїнею вечора. Поки її батько говорив, семирічна дівчинка не могла всидіти на місці. Вона енергійно махала руками, розгойдувалася, розмахувала червоно-білим прапором, хапалася за боки та пересувалася за спиною батька. Кася також складала руки у формі серця і робила кумедні гримаси, демонструючи повну відсутність страху перед багатотисячною аудиторією.

Донька Навроцького стала неочікуваною зіркою виборчої ночі фото 2
фото: Paweł Wodzyński/East News

Збентеження з'явилося на її обличчі лише тоді, коли батько подякував родині за підтримку під час кампанії. Тоді вона міцно обійняла свою матір, розчуливши присутніх.

Вже вранці Державна виборча комісія офіційно підтвердила, що Кароль Навроцький здобув перемогу у другому турі президентських виборів.

Як відомо, за офіційними результатами, Кароль Навроцький, підтриманий партією ПіС, здобув 50,89% голосів (10 606 877 голосів). За Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців (10 237 286 голосів). Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 мільйона голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше 10,2 мільйона поляків.

До слова, кандидат у президенти Польщі та представник «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський завчасно оголошував про свою перемогу на виборах ще до завершення підрахунку голосів.

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Теги: Польща вибори Кароль Навроцький

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