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Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Латвія «забула» закупити боєприпаси для відбиття російських атак
Кордон Латвії та Росії
фото: Latvijas Republikas Saeima

Прем'єр країни визнав проблему із закупівлею обладнання, однак не став розкривати, хто саме відповідав за прорахунок

Латвія придбала спеціальні антидронові системи для відбиття можливих російських атак, однак необхідні боєприпаси до них так і не закупила. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Журналісти попросили Кулбергса прокоментувати інциденти з безпілотниками, а також рішення, ухвалені за часів роботи колишнього міністра оборони Андріса Спрудса.

Представники ЗМІ поцікавилися у прем'єра, чи йдеться про системи, придбані за часів Спрудса, для яких не закупили необхідних боєприпасів. Кулбергс не став прямо відповідати на це запитання, однак підтвердив сам факт проблеми. «Обладнання закупили, а боєприпаси купити забули», – заявив Кулбергс.

Прем'єр не уточнив, про яку саме закупівлю або систему йдеться. Він також не назвав відомство, яке відповідало за те, що придбане обладнання залишилося без необхідних боєприпасів.

Кулбергс пояснив, що наразі не може розкривати всі деталі щодо інцидентів із безпілотниками та оборонних можливостей Латвії, оскільки відповідні питання ще вирішуються.

Водночас прем'єр критично оцінив реальні спроможності країни у сфері безпілотних технологій. За його словами, Латвія позиціонує себе як велику державу у сфері дронів, однак це не має нічого спільного з реальністю.

Ситуація із закупівлею антидронових систем стала відома на тлі посилення Польщею та країнами Балтії захисту критичної інфраструктури через побоювання щодо можливих російських диверсій.

Раніше в регіоні припустили, що Москва здатна організувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників. У Литві вже заявляли про ризик такої провокації. Польща, Латвія та Естонія також попередили про можливі диверсії, які Росія могла б використати для перевірки реакції НАТО.

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Теги: росія боєприпаси дрон Латвія

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