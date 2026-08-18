Латвія запустила серійне виробництво морських дронів: один випробували в Україні

Безпілотні платформи можуть виконувати розвідувальні та логістичні завдання, а одна з моделей здатна долати до 700 км

Латвійський виробник безпілотних систем Newt21 завершив підготовку морських дронів FOG і RAY до серійного виробництва. Один із цих апаратів уже використовувався Збройними силами України для виконання завдань у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії Newt21.

Проєкт «Модернізація безпілотного надводного апарата (USV) та підготовка виробничого процесу» співфінансував Європейський Союз через Європейський фонд регіонального розвитку.

У межах проєкту виробник провів інтеграцію систем, випробування та підготував фінальну технічну документацію. Це дозволило перевести обидва апарати зі стадії прототипів до стандартизованого серійного випуску та комерційного впровадження.

FOG – швидкісний тактичний морський дрон, призначений для оперативного розгортання, прихованої розвідки та перехоплення. Корпус безпілотника виготовлено з вуглецевого та арамідного волокна.

Українські військові вже мають досвід використання цієї платформи. Збройні сили України застосовували FOG для розвідувальних і патрульних місій у Чорному морі.

Крім того, іспанська компанія UAV Navigation-Grupo Oesía продемонструвала автономну систему керування на базі FOG під час навчань американських сил спеціального призначення у Картахені.

Інша розробка Newt21 – RAY – є більшою багатомодульною платформою, призначеною для логістики, спостереження та гідрографічних місій.

Довжина RAY становить 5,4 м, ширина – 2,25 м. Вага апарата не перевищує 500 кг, водночас він здатний перевозити до 500 кг вантажу.

Морський дрон оснащений двома водометними двигунами потужністю 90 к.с. кожен. Крейсерська швидкість становить 50 км/год, а максимальна – 78 км/год. Запас ходу на крейсерській швидкості сягає 700 км.

Виробник пропонує використовувати RAY для доставки вантажів та медичної евакуації. Конструкція передбачає фіксовані кріплення для чотирьох нош. Апарат також може забезпечувати десантування наземних роботизованих систем, бути носієм дронів-перехоплювачів або протимінного обладнання. Наземна станція керування Newt21 дозволяє одночасно контролювати до 32 таких безпілотних апаратів.

До слова, американська компанія Haddy створила морський безпілотний катер TF-179 із використанням технології великоформатного 3D-друку. Такий метод дозволяє пришвидшити процес створення та вдосконалення морських платформ.

Безекіпажний катер виготовили за допомогою так званого великоформатного роботизованого друку. За словами розробників, застосування цифрового виробництва забезпечує гнучкі цикли розробки, дозволяє швидше змінювати конструкцію та скорочує шлях від створення концепції до розгортання готової платформи.