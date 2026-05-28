Сейм Латвії затвердив новий уряд

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Новий уряд сформували партії «Об’єднаний список», «Нова єдність», «Союз зелених і селян» та «Національне об’єднання»

Сейм Латвії проголосував за затвердження нового уряду Андріса Кулбергса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Як зазначається, уряд сформований «Об’єднаним списком», «Новою єдністю», «Союзом зелених і селян» та «Національним об’єднанням». В опозиції залишилися «Прогресивні» та «Латвія на першому місці».

Кабінету міністрів доведеться працювати обмежений проміжок часу – 3 жовтня в Латвії відбудуться парламентські вибори, і за їхніми підсумками 15-й сейм сформує нову коаліцію. Андріс Кулбергс посів пост прем’єр-міністра, міністеркою закордонних справ залишиться Байба Браже, а міністром оборони призначили Райвіса Мелніса.

За затвердження проголосували всі 66 депутатів від коаліційних обʼєднань і кількох позафракційних. Проти були 25 депутатів – переважно з «Латвії на першому місці» та «Прогресивних», а також незалежні.

Виступаючи з трибуни ще до голосування, Кулбергс зауважив, що процес формування цього уряду за латвійськими мірками був надзвичайно швидким – 10 днів. Такої швидкості, за його словами, вимагає і суспільство. «Затягувати час зараз не годиться», – каже він.

Кулбергс наголосив, що Латвії необхідний ефективний і професійний уряд. Він підкреслив, що хоче, щоб очолюваний ним уряд запам'ятали словами «швидкість та відповідальність».

Політик також підкреслив, що економіка держави йде пліч-о-пліч з безпекою, наголосивши, що «без безпеки не буде економіки, а без економіки не буде безпеки». Він навів у приклад Україну, яка навіть за умов війни здатна виробляти, впроваджувати інновації та експортувати.

До слова, НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.