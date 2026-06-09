Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Латвія підписали Drone Deal

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Латвія підписали Drone Deal
Глава української держави поінформував латвійського прем'єра про потреби для української ППО
фото: Офіс президента

Зеленський подякував Латвії за підтримку українського народу

Президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal. Про це президент повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Перша зустріч із новим Прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом і важливий результат для наших країн – підписали Drone Deal. Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів. Саме таку системну співпрацю будуємо з тими, хто послідовно підтримував нас протягом усіх років російської війни. Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз», – написав президент Зеленський.

Drone Dealце багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

Україна підписала Drone Deal з країнами Близького Сходу, такими як Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар. Контракти діятимуть 10 років.

Глава української держави також поінформував латвійського прем'єра про потреби для української ППО.

«Окремо обговорили санкційний тиск на Росію, зокрема посилення санкцій проти російського тіньового флоту. Вдячний, що маємо такі чудові відносини між нашими народами. І дякуємо за всю підтримку, яку Латвія надала Україні протягом цієї війни», – додав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський провів спецнараду та анонсував Drone Deal з Євросоюзом. Укладання «Drone Deal» з Євросоюзом: Масштабна стратегічна угода, яка дозволить інтегрувати українське виробництво БпЛА в європейський оборонно-промисловий комплекс та залучити мільярдні інвестиції. 

Читайте також:

Теги: Латвія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туск запропонував Зеленському та Навроцькому перейти до прямого діалогу, щоб врегулювати всі питання
Підрозділ на честь УПА. Туск звернувся до Зеленського та Навроцького
Вчора, 18:57
Зеленський назвав умову для зустрічі з Путіним
Зеленський підтвердив готовність говорити з Путіним напряму
3 червня, 18:32
За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб
Зеленський підбив підсумки тижня та анонсував винищувачі Gripen від Швеції
31 травня, 10:53
Глава держави оглянув руйнування у Національному музеї «Чорнобиль» після нічної атаки РФ
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео, фото)
24 травня, 13:17
Зеленський доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі
П'ять сценаріїв розширення війни через північ України. Зеленський розкрив плани РФ
20 травня, 15:29
Президент зробив заяву про кадрові питання
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
18 травня, 20:51
Зеленський: Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, усім, хто працює в оборонній промисловості й забезпечує Україні силу
Зеленський відзначив державними нагородами України військових Cил безпеки і оборони
16 травня, 10:18
Президент Латвії проводить консультації з політичними силами
Президент Латвії назвав умови для формування уряду після відставки Сіліні
15 травня, 21:23
За словами президента, від початку доби росіяни запустили по Україні щонайменше 800 російських дронів
Масована атака на Україну. Зеленський попередив про ракетну загрозу
13 травня, 17:58

Політика

Брифінг Зеленського разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії (відео)
Брифінг Зеленського разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії (відео)
Україна та Латвія підписали Drone Deal
Україна та Латвія підписали Drone Deal
Болгарія вирішила припинити озброювати Україну
Болгарія вирішила припинити озброювати Україну
Кремль розкрив деталі контактів зі спецпосланцями Трампа
Кремль розкрив деталі контактів зі спецпосланцями Трампа
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
Зеленський анонсував важливі рішення ЄС щодо України вже цього літа
Зеленський анонсував важливі рішення ЄС щодо України вже цього літа

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua