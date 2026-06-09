Україна та Латвія підписали Drone Deal

Зеленський подякував Латвії за підтримку українського народу

Президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal. Про це президент повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Перша зустріч із новим Прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом і важливий результат для наших країн – підписали Drone Deal. Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів. Саме таку системну співпрацю будуємо з тими, хто послідовно підтримував нас протягом усіх років російської війни. Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз», – написав президент Зеленський.

Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру. Україна підписала Drone Deal з країнами Близького Сходу, такими як Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар. Контракти діятимуть 10 років.

Глава української держави також поінформував латвійського прем'єра про потреби для української ППО.

«Окремо обговорили санкційний тиск на Росію, зокрема посилення санкцій проти російського тіньового флоту. Вдячний, що маємо такі чудові відносини між нашими народами. І дякуємо за всю підтримку, яку Латвія надала Україні протягом цієї війни», – додав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський провів спецнараду та анонсував Drone Deal з Євросоюзом. Укладання «Drone Deal» з Євросоюзом: Масштабна стратегічна угода, яка дозволить інтегрувати українське виробництво БпЛА в європейський оборонно-промисловий комплекс та залучити мільярдні інвестиції.