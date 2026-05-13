У Латвії розпалася урядова коаліція. До чого тут Україна?

Ліберальні «Прогресивні» закликали президента починати консультації про формування нового уряду

В урядовій коаліції Латвії виникла політична криза. Ліберальна партія «Прогресивні» заявила про неможливість подальшої співпраці в Кабінеті міністрів під керівництвом Евіки Сіліні та закликала президента країни розпочати консультації щодо формування нового складу уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

«Дії минулого тижня демонструють, що прем’єр-міністр працює в інтересах якихось власних цілей – чи то рейтингів, чи підготовки до виборів… Уряд неспроможний діяти, і це вже не можна змінити. Тож зараз лишається два вибори: або Сіліня просто йде у відставку через втрату політичної довіри, або ж Сейм поставить крапку своїм голосуванням», – заявив лідер «Прогресивних» Андріс Шуваєвс.

Повідомляється, що головним тригером розпаду коаліції стала відставка міністра оборони Андріса Спрудса, який представляє «Прогресивних». Посадовець пішов із поста на тлі жорсткої критики через останні інциденти із «заблукалими» українськими безпілотниками на території Латвії.

Після невдалих переговорів із прем'єркою щодо подальшої роботи та призначення нового очільника оборонного відомства лідер «Прогресивних» Андріс Шуваєвс звинуватив Евіку Сіліню у руйнуванні власного уряду заради особистих рейтингів та виборів.

Партія «Прогресивних» нині вимагає відставки прем'єрки або голосування Сейму за вотум недовіри. Якщо Сіліня залишиться на посаді, політсила офіційно відкличе з уряду двох своїх міністрів. Вони розглядають як роботу в новому кабінеті, так і перехід в опозицію.

Тепер подальша доля латвійського уряду залежить від рішення президента Едгарса Рінкевичса, до якого «Прогресивні» вже звернулися з проханням розпочати термінові політичні консультації.

Зауважимо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після того, як два українські безпілотники влетіли з території Росії та вразили резервуари нафтосховища.

Раніше прем’єрка Латвії Евіка Сіліня викликала міністра оборони через дрони в повітряному просторі країни. Джерело повідомляє, що Сіліня закликала голову Міноборони залишити посаду, заявивши, що системи протидії дронам були розгорнуті надто пізно. Новим міністром оборони призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

«Главком» писав, що міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту після падіння безпілотників. У МЗС Латвії заявили, що саме війна Росії проти України створює ризики для безпеки всього регіону.

Нагадаємо, вранці, 7 травня, Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни.

Згодом стало відомо, що дрони, які вторглися у повітряний простір Латвії, не були збиті через ризик для мирного населення та цивільної інфраструктури.