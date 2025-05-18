Головна Світ Політика
search button user button menu button

Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи
Португалія проводить свої треті загальні вибори за три роки
фото: Reuters

Ці вибори стали третіми за останні три роки та були призначені після того, як уряд Монтенегру втратив вотум довіри через скандал, пов'язаний з бізнес-інтересами його родини

У Португалії проходять дострокові парламентські вибори. Згідно з даними екзитполів TVI і CNN Portugal, на виборах лідирують правоцентристи, передає «Главком».

За попередніми даними екзитполів, AD отримала приблизно 32% голосів, що дозволяє їй залишитися найбільшою політичною силою в парламенті.

Однак коаліція не досягла абсолютної більшості (116 місць із 230), тому для формування уряду їй доведеться шукати союзників.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру вже заявив про готовність до переговорів з Ліберальною ініціативою (IL), яка набрала близько 6,5% голосів, але виключив можливість співпраці з ультраправою партією Chega, яка значно посилила свої позиції, отримавши приблизно 22,5% голосів.

Соціалістична партія (PS), яка раніше була при владі, посіла друге місце з результатом близько 23%. Загалом, результати виборів свідчать про зростаючу фрагментацію політичного ландшафту Португалії та посилення позицій правих сил.

Ці вибори стали третіми за останні три роки та були призначені після того, як уряд Монтенегру втратив вотум довіри в березні 2025 року через скандал, пов'язаний з бізнес-інтересами його родини.

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза у своєму зверненні оголосив про розпуск парламенту після оголошення недовіри уряду Луїшу Монтенегру.

До слова, тимчасовий уряд Португалії оголосив про плани вислати з країни близько 18 тис. мігрантів, які мешкають у країні нелегально.

За словами міністра уряду Антоніу Лейтау Амару, наступного тижня чиновники звернуться до близько 4500 нелегальних мігрантів з проханням добровільно виїхати з країни впродовж 20 днів.

Це оголошення зроблено напередодні дострокових загальних виборів.

Читайте також:

Теги: вибори Португалія парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидати у президенти Румунії Джордже Сіміон та Нікушор Дан
Румунія на роздоріжжі: ультраправий експеримент чи європейський прогрес?
6 травня, 11:00
Румунські вибори – це вирок
Румунські вибори – це вирок
5 травня, 08:37
Вояж Тампа-молодшого до Східної Європи здійснювався у межах проєкту «Бізнес-бачення Трампа на 2025 рік»
Бацила євросепаратизму. Підозрілий десант Трампа-молодшого Геополітика
2 травня, 12:45
Веніславський зазначив, що правовий режим воєнного стану буде припинений, якщо Верховна Рада України не підтримає відповідний указ президента
Веніславський пояснив, чи відбудеться демобілізація після припинення воєнного стану
19 квiтня, 16:50
Значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія
Канада сьогодні обиратиме новий парламент і премʼєр-міністра
28 квiтня, 07:26
Наразі тривають роботи з повного відновлення електропостачання в постраждалих регіонах
Блекаут в Європі: Крило кібербезпеки ЄС заперечує версію з кібератакою
28 квiтня, 17:23
Лондон боїться повторення блекауту у Європі
Урок від Іспанії та Португалії: Британія посилено готується до блекаутів
1 травня, 11:17
Петр Павел призначив дату виборів до Палати депутатів
Чехія визначила дату парламентських виборів
13 травня, 21:54
Хто переміг б на виборах в США, якби вони проводились цього року: результати опитування
Хто переміг б на виборах в США, якби вони проводились цього року: результати опитування
16 травня, 07:22

Політика

Варшава перемогла. Що показав перший тур президентських виборів у Польщі
Варшава перемогла. Що показав перший тур президентських виборів у Польщі
Джо Байден бореться з тяжкою формою раку – офіс експрезидента США
Джо Байден бореться з тяжкою формою раку – офіс експрезидента США
Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи
Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи
Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Польща: дані екзитполів показали, хто вийшов у другий тур президентських виборів
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів
Президентські вибори в Румунії: перші дані екзитполів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 травня: ситуація на фронті
192K
Рубіо після розмови з Лавровим зробив заяву про припинення вогню
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 травня 2025
71K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
26K
Синоптикиня Діденко дала прогноз, коли очікувати потепління
18K
Україна розірвала з Росією ще одну угоду

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua