Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи

Португалія проводить свої треті загальні вибори за три роки

Ці вибори стали третіми за останні три роки та були призначені після того, як уряд Монтенегру втратив вотум довіри через скандал, пов'язаний з бізнес-інтересами його родини

У Португалії проходять дострокові парламентські вибори. Згідно з даними екзитполів TVI і CNN Portugal, на виборах лідирують правоцентристи, передає «Главком».

За попередніми даними екзитполів, AD отримала приблизно 32% голосів, що дозволяє їй залишитися найбільшою політичною силою в парламенті.

Однак коаліція не досягла абсолютної більшості (116 місць із 230), тому для формування уряду їй доведеться шукати союзників.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру вже заявив про готовність до переговорів з Ліберальною ініціативою (IL), яка набрала близько 6,5% голосів, але виключив можливість співпраці з ультраправою партією Chega, яка значно посилила свої позиції, отримавши приблизно 22,5% голосів.

Соціалістична партія (PS), яка раніше була при владі, посіла друге місце з результатом близько 23%. Загалом, результати виборів свідчать про зростаючу фрагментацію політичного ландшафту Португалії та посилення позицій правих сил.

Ці вибори стали третіми за останні три роки та були призначені після того, як уряд Монтенегру втратив вотум довіри в березні 2025 року через скандал, пов'язаний з бізнес-інтересами його родини.

Португальський президент Марсело Ребелу де Соуза у своєму зверненні оголосив про розпуск парламенту після оголошення недовіри уряду Луїшу Монтенегру.

До слова, тимчасовий уряд Португалії оголосив про плани вислати з країни близько 18 тис. мігрантів, які мешкають у країні нелегально.

За словами міністра уряду Антоніу Лейтау Амару, наступного тижня чиновники звернуться до близько 4500 нелегальних мігрантів з проханням добровільно виїхати з країни впродовж 20 днів.

Це оголошення зроблено напередодні дострокових загальних виборів.