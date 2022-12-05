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Вибухи на аеродромах Росії: Кремль знайшов винних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на аеродромах Росії: Кремль знайшов винних
Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево»
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ стверджує, що ППО перехопили українські БПЛА

Міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало  відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Вранці 5 грудня ц.р. київським режимом, з метою виведення з ладу російських літаків дальньої авіації, були здійснені спроби завдання ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва по військових аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» Саратовської області», – йдеться у повідомленні.

Відомство стверджує, що ППО перехопили українські БПЛА, які під час падіння трохи пошкодили обшивку корпусів двох літаків, убили трьох військовослужбовців і ще чотирьох поранили.

До відома, від кордону України до Рязані та Енгельса понад 500 км.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. 

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Теги: вибух росія війна літак безпілотник поранення аеродром

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