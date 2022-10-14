Підрив Кримського мосту: російська влада назвала терміни відновлення

Вибухи на Кримському мосту пролунали 8 жовтня

Російська влада планує відновити пошкоджений вибухом Кримський міст до липня 2023 року. Про це пише «Медуза» з посиланням на урядове розпорядження.

«Визначити граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, 1 липня 2023 року», – йдеться у розпорядженні.

Також цим же документом уряд РФ визначив ТОВ «Нижньоангарськтрансбуд» єдиним виконавцем робіт із відновлення мосту.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.