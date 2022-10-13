Головна Новини
search button user button menu button

РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Біля зруйнованих секцій Кримського моста працює техніка
фото: Maxar Technologies/Twitter

На вцілілій частині моста рухається транспорт

Російські окупанти ремонтують Кримський міст, який зазнав значних руйнувань внаслідок вибуху, що стався 8 жовтня. Техніку та ремонтні роботи на мосту зафіксував супутник Махаr.

«У Криму на сьогоднішніх знімках видно, як триває ремонт залізничного полотна Кримського мосту, а також пошкоджених ділянок прольоту автомобільного мосту. Можна побачити транспортні засоби, що їдуть уздовж мосту, а поруч - пором, який перевозить вантажівки через Керченську протоку», – йдеться у повідомленні компанії Maxar Technologies у Twitter.

РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу фото 1
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу фото 2
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу фото 3

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

12 жовтня ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже начебто затримали  п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Читайте також:

Теги: Кримський міст Україна війна окупанти росія вибух Крим

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
11 жовтня, 16:25
Георгій Какаурідзе прокоментував заяву ФСБ про розслідування щодо Кримського мосту
Підрив Кримського мосту. Грузія відреагувала на звинувачення ФСБ
Вчора, 18:53
Рашисти буцімто знайшли винного 
ФСБ звинуватила Україну у підриві Кримського моста: що не так із «доказами» 
Вчора, 14:51

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Вперше Путін програє війну
139K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
97K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
60K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
43K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
29K
Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту