РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу

На вцілілій частині моста рухається транспорт

Російські окупанти ремонтують Кримський міст, який зазнав значних руйнувань внаслідок вибуху, що стався 8 жовтня. Техніку та ремонтні роботи на мосту зафіксував супутник Махаr.

«У Криму на сьогоднішніх знімках видно, як триває ремонт залізничного полотна Кримського мосту, а також пошкоджених ділянок прольоту автомобільного мосту. Можна побачити транспортні засоби, що їдуть уздовж мосту, а поруч - пором, який перевозить вантажівки через Керченську протоку», – йдеться у повідомленні компанії Maxar Technologies у Twitter.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

12 жовтня ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже начебто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.