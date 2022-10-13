Кримський міст: на переправу вишикувалася величезна черга (фото)

Вантажівки стоять на переправі по кілька діб

Нові супутникові знімки шляхопроводу засвідчили проблеми з логістикою

Американська компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки Кримського мосту. Зі світлин видно, що вибух ускладнив логістику окупантів. Величезні черги з вантажівок очікують на поромну переправу. Стояти їм доводиться по декілька діб.

Поки окупанти намагаються поремонтувати шляхопровід, на супутникових фото компанії Maxar видно довжелезні черги до мосту і пором, який перевозить вантажівки.

Нагадаємо, російські окупанти ремонтують Кримський міст, який зазнав значних руйнувань внаслідок вибуху, що стався 8 жовтня. Техніку та ремонтні роботи на мосту зафіксував супутник Махаr.

Як відомо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

12 жовтня ФСБ Росії спільно зі слідчим комітетом РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже начебто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ. Українська сторона назвала ці звинувачення маячнею.