Відчуває загрозу? Сусідня з Україною країна боїться за свої кордони

Міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков порадив мешканцям не хвилюватись

У Білорусі посилюють заходи безпеки у прикордонних районах країни. Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков, Про це пише білоруська агенція «Белта».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами глави МВС, усі підрозділи відомства несуть цілодобову службу та готові забезпечити безпеку громадян.

«На вулицях нашої країни безпечно, і наші громадяни розуміють і відчувають цю безпеку. Проте те, що відбувається навколо нашої країни, свідчить, що ми повинні бути завжди в повній бойовій готовності. Це відбувається у всіх підрозділах: у внутрішніх військах, внутрішніх органах. справ. Усі наші підрозділи несуть службу цілодобово, вони готові забезпечити безпеку громадян, у тому числі й у прикордонні. Посилили безпеку у прикордонних районах, особливо з Україною, там несуть службу як внутрішні війська, так і співробітники органів внутрішніх справ», – стверджує міністр внутрішніх справ Іван Кубраков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр додав, що жителям Білорусі нічого не загрожує, але влада країни має бути в повній бойовій готовності на випадок загрози.

Іван Кубраков наголосив, що безпека в країні забезпечується і забезпечуватиметься. «Для цього сьогодні є все необхідне – і висококваліфіковані кадри, і достатня кількість сил та коштів», – сказав він, і порадив білорусам не хвилюватись.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін повідомив про підготовку концепції безпеки Союзної держави. За його словами, цей документ має сформулювати основні завдання взаємодії Росії та Білорусі на тлі «зростаючої напруженості на зовнішніх кордонах».

Російський диктатор Володимир Путін, певно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначили, що під час зустрічі з Олександром Лукашенком Путін наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також посиленні заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств. Крім того, він акцентував на уніфікації білоруського та російського торговельних законодавств.

За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Також країни продовжують процес утворення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.