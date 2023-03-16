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«Радники з «буковинського котла» та пес Патрон. Луценко обурився єдиним телемарафоном

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Радники з «буковинського котла» та пес Патрон. Луценко обурився єдиним телемарафоном
Луценко зазначив, що українська політика давно потребує «нової крові»
фото з відкритих джерел

«У нас на сьогодні, якщо не помиляюся, 2,5 тис. героїв України, десятки тисяч нагороджених – то чому ми їх не бачимо на екрані?»

Українська влада закрила основні засоби масової інформації у єдиний телемарафон, також нею контролюються інтернет-ресурси. Відповідно поява нових облич на цих екранах стала неможливою, попри те, що українська політика давно потребує «нової крові». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює в ЗСУ.

«Мене бісить, що про війну нам розповідають радники радників з «буковинського котла», або екс-риги (колишні депутати від Партії регіонів) – хто завгодно, тільки не люди, які дійсно у цьому компетентні. У нас на сьогодні, якщо не помиляюся, 2,5 тис. героїв України, десятки тисяч нагороджених – то чому ми їх не бачимо на екрані? Крім трубадурів Офісу президента, там тільки пес Патрон, і той тільки тому, що не може балотуватися», – обурився Луценко.

Ексгенпрокурор додав, що це штучне закриття для суспільства думок справжніх і компетентних героїв війни. Але у сучасному світі не існує можливості повністю цензурувати медіапростір. Відповідно, на інших невеликих каналах, які стрімко стають популярними, з’являються нові обличчя. Люди шукають не тільки розповіді героїв війни, але і цікавляться їхньою думкою про майбутнє. 

Сам Луценко зараз не бажає повертатися в політику. «Єдине, чого я зараз хотів би, щоби мені дали можливість повернутися на фронт. У будь-якій якості», – пояснив він.

Ексгенпрокурор додав, що Україна потребує радикальних змін у політиці, навіть у постанові питань, яку країну хочуть українці.

Нагадаємо, що Луценко раніше розповів, чому його та підрозділ, в якому він воював, відкликал з Бахмута через 110 днів оборони міста. Ексгенпрокурор вважає, що президент Зеленський йому мститься.

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Теги: Юрій Луценко політика влада фронт пес Патрон національний телемарафон

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