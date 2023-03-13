Білорусь та Іран підписали договір про співпрацю

Лукашенко заявив, що «Білорусь та Іран можуть бути дуже корисними один одному»

Підписана «дорожня карта» передбачає всебічне співробітництво Білорусі та Ірану в багатьох сферах

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Ірану Ебрахім Раїсі за підсумками переговорів у Тегерані підписали дорожню карту всебічного співробітництва між країнами на 2023-2026 роки. Про це повідомляє «Белта».

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Повідомляється, що під час зустрічі Лукашенко запевнив Тегеран, що Мінськ зробить усе необхідне для виконання підписаних домовленостей.

Дорожня карта передбачає всебічне співробітництво Білорусі та Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

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Повідомляється також, що за підсумками переговорів у Тегерані було підписано план заходів з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю та Іраном, міжурядову угоду про співробітництво у сфері карантину та захисту рослин, угоду про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.

Від імені глав двох держав Лукашенко заявив, що «Білорусь та Іран можуть бути дуже корисними один одному, якщо по-справжньому об'єднають свої зусилля».

Нагадаємо, що 12 березня Лукашенко прибув із візитом до Ірану.