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Противник намагався прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Противник намагався прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Триває триста вісімдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести повномасштабну збройну агресію проти України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 березня.

Протягом поточної доби противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Удар із ЗРК С-300 відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них – по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині. Також противник здійснив невдалі спроби наступальних дій в районах населених пунктів Гряниківка на Харківщині та Спірне Донецької області. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте, наші захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них – Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, ворог і далі здійснює інтенсивні обстріли найближчих населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки і Дніпровського Херсонської області та міста Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Так, військове керівництво ЗС РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого «паспорту Л/ДНР» на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців ЗС РФ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.

Нагадаємо, станом на 10 березня 2023 року Росія завдала по Україні 15 масованих атак та випустила 821 крилату та балістичну ракети.

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Теги: Вугледар Білорусь Костянтинівка окупанти Генштаб Авдіївка Херсон влада населення ворог Бахмут Запоріжжя

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