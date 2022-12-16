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Відправка систем Patriot в Україну: Байден закликав чекати новин

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відправка систем Patriot в Україну: Байден закликав чекати новин
Україна може отримати від США системи Patriot
фото з відкритих джерел

Джозеф Байден вже найближчим часом може оголосити про відправку в Україну систем протиповітряної оборони Patriot

Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України. Про це повідомляє репортер CNN Дональд Джудд у своєму Twitter.

За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.

«Ви все почуєте за кілька хвилин», – процитував він президента США.

Подробиць на даний момент не наводиться.

Відправка систем Patriot в Україну: Байден закликав чекати новин фото 1

Раніше повідомлялось, що США нададуть системи Patriot і ще кілька сюрпризів для України.

Patriot – це один з найкращих зразків зенітного ракетного озброєння, яке на сьогодні є у світі. Використовується армією США та її союзниками. Зенітно-ракетні комплекси Patriot складаються з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи. 

Нагадаємо, раніше Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. 

Також днями секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у соцмережах афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

Згодом посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.

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Теги: зброя війна Джозеф Байден США системи ППО Україна

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