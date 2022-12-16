Відправка систем Patriot в Україну: Байден закликав чекати новин

Україна може отримати від США системи Patriot

Джозеф Байден вже найближчим часом може оголосити про відправку в Україну систем протиповітряної оборони Patriot

Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України. Про це повідомляє репортер CNN Дональд Джудд у своєму Twitter.

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За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.

«Ви все почуєте за кілька хвилин», – процитував він президента США.

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Подробиць на даний момент не наводиться.

Раніше повідомлялось, що США нададуть системи Patriot і ще кілька сюрпризів для України.

Patriot – це один з найкращих зразків зенітного ракетного озброєння, яке на сьогодні є у світі. Використовується армією США та її союзниками. Зенітно-ракетні комплекси Patriot складаються з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Нагадаємо, раніше Міністерстві оборони США підтвердило намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Також днями секретар РНБО Олексій Данілов розмістив у соцмережах афішу американського фільму «Патріот», нагадавши російській публіці про те, що США ухвалили рішення передати Україні найближчим часом системи ППО Patriot.

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Згодом посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.