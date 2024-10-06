Війна на семи фронтах: прем'єр Ізраїлю повідомив, з ким воює його країна

Прем'єр Ізралю Нетаньяху заявив, що його країна воює одразу із декількома противниками та на різних фронтах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що після майже року з моменту нападу ХАМАС, Ізраїль воює на семи фронтах. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, яке передає CNN.

«Ізраїль зараз бореться на семи фронтах проти ворогів цивілізації», – зазначив Нетаньяху.

До цих фронтів він відніс протидію угрупованням «Хезболла» на півночі, ХАМАС у Газі, хуситам у Ємені, а також «терористам» на Західному березі річки Йордан та шиїтським ополченцям в Іраку і Сирії.

«Ми також протистоїмо Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 ракет по Ізраїлю і стоїть за цією війною на семи фронтах», – наголосив він.

Нетаньяху також нагадав про обіцянку змінити баланс сил на півночі з Ліваном. За даними ACLED, з жовтня 2023 року Ізраїль завдав близько 9 тисяч ударів по Лівану, тоді як «Хезболла» відповіла 1500 атаками.

Коментуючи ситуацію в Газі, прем'єр зазначив, що Ізраїль продовжує захищатися і не забуває про 101 заручника, якого обіцяє повернути додому. За даними міністерства охорони здоров’я Гази, з жовтня 2023 року в секторі загинуло близько 41 825 людей.

Нетаньяху також розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона та інших світових лідерів за їхні заклики до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, назвавши це «ганьбою».

«Ізраїль буде боротися до перемоги – заради себе, миру та безпеки у світі», – запевнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЦАХАЛ розпочав нову наземну операцію у Секторі Газа і оточив місто Джабалія.

До слова, ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було ліквідовано Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, керівника терористичної мережі «Хамас» у цьому місті.