Вашингтон просить Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об’єкти Ірану

США прагнуть обмежити потенційно можливу відповідь Ізраїлю, у спробі не допустити ще більшого розширення близькосхідного конфлікту

Представники США та Ізраїлю на останніх переговорах розглядали можливість ізраїльської атаки на військову та енергетичну інфраструктуру Ірану у відповідь на обстріл території Ізраїлю 1 жовтня. Про це повідомляє британське видання The Financial Times.

Співрозмовники видання зазначили, що Вашингтон намагається обмежити можливу реакцію Тель-Авіва, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту в регіоні. США не планують брати участь у військових діях проти Ірану та сподіваються на виважену відповідь з боку Ізраїлю.

Дипломати ЄС також закликали Ізраїль не атакувати нафтові або ядерні об'єкти Ірану, проте конкретних гарантій цього не було надано. Один з дипломатів висловив песимізм щодо можливості впливу на рішення Тель-Авіва, зазначивши:

«Сумно спостерігати за тим, як мало ми можемо впливати на ці події».

Президент США Джо Байден підтвердив, що дискусії щодо ситуації тривають, але відмовився від подальших коментарів. Тим часом його висловлювання призвели до зростання цін на нафту, оскільки трейдери побоюються можливих перебоїв у постачанні через ескалацію конфлікту.

Нагадаємо, США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів.