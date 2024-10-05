Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вашингтон просить Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об’єкти Ірану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вашингтон просить Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об’єкти Ірану
фото з відкритих джерел

 США прагнуть обмежити потенційно можливу відповідь Ізраїлю, у спробі не допустити ще більшого розширення близькосхідного конфлікту

Представники США та Ізраїлю на останніх переговорах розглядали можливість ізраїльської атаки на військову та енергетичну інфраструктуру Ірану у відповідь на обстріл території Ізраїлю 1 жовтня. Про це повідомляє британське видання The Financial Times.

Співрозмовники видання зазначили, що Вашингтон намагається обмежити можливу реакцію Тель-Авіва, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту в регіоні. США не планують брати участь у військових діях проти Ірану та сподіваються на виважену відповідь з боку Ізраїлю.

Дипломати ЄС також закликали Ізраїль не атакувати нафтові або ядерні об'єкти Ірану, проте конкретних гарантій цього не було надано. Один з дипломатів висловив песимізм щодо можливості впливу на рішення Тель-Авіва, зазначивши:

«Сумно спостерігати за тим, як мало ми можемо впливати на ці події».

Президент США Джо Байден підтвердив, що дискусії щодо ситуації тривають, але відмовився від подальших коментарів. Тим часом його висловлювання призвели до зростання цін на нафту, оскільки трейдери побоюються можливих перебоїв у постачанні через ескалацію конфлікту.

Нагадаємо, США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів.

Теги: Ізраїль обстріл Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ракетної атаки росіян загинули 55 людей, постраждали – 328
Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено
5 вересня, 18:29
Як зазначає ЦАХАЛ, військові працюють над створенням безпеки на півночі
Ізраїль завдає масованих ударів на півдні Лівану (відео)
19 вересня, 17:16
Рятувальники на місці удару РФ у Сумах. 19 вересня 2024 року
Удар РФ по геріатричному пансіонату у Сумах: рятувальні роботи завершено
19 вересня, 22:12
Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат, де проживала 221 людина похилого віку
Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів
20 вересня, 20:32
Унаслідок атаки дронів на Івано-Франківщині спалахнула пожежа
Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)
26 вересня, 08:53
Французьке ЗМІ розкрило подробиці вбивства ватажка «Хезболли»
Як Ізраїлю вдалося знищити ватажка «Хезболли»: версія французьких ЗМІ
30 вересня, 11:23
Напередодні США попереджали Ізраїль про атаку Ірану
Іран атакував ракетами Ізраїль (відео)
1 жовтня, 19:59
Іран запустив по Ізраїлю ракети
Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:00
У компанії нагадали, що внаслідок обстрілу в ніч проти понеділка поїздам херсонського напрямку визначили за кінцеву зупинку станцію Долинська
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
1 жовтня, 22:38

Політика

Байден впевнений у чесності виборів, але хвилюється за можливу напругу
Байден впевнений у чесності виборів, але хвилюється за можливу напругу
У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном
У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном
Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями
Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало «червоні лінії» Путіна
США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів
США атакували понад десяток об'єктів єменських хуситів
Румунія знайшла нові уламки «Шахеда» на своїй території
Румунія знайшла нові уламки «Шахеда» на своїй території

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
23K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
21K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
18K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
16K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9214
Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву

Новини

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
3 жовтня, 23:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua