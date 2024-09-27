Де було заховано вибухівку для підриву пейджерів у Лівані: версія CNN

CNN: Ізраїль розмістив вибухівку в батареях пейджерів у Лівані

Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані, замінувавши акумулятори пейджерів, що належали членам шиїтського руху. Про це пише телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених співробітників служби безпеки Лівану. За словами одного з них, спосіб був настільки витонченим, що вибухові пристрої неможливо було виявити.

«Ізраїль здійснив частину своєї атаки на «Хезболлу», сховавши вибухівку в батареях пейджерів, ввезених до Лівану», – йдеться у публікації.

Інше джерело відзначило, що йому вдалося оглянути один із зламаних пейджерів. Він особисто спостерігав контрольовану детонацію пристрою зв'язку. Співрозмовник каналу пояснив, що вибухівку «вшили» до літієвої батареї пейджера. Він визнав, що ніколи не бачив нічого подібного.

🇮🇱Ізраїль провів кібератаку на членів «Хезболли», змусивши їхні пристрої зв'язку (ймовірно, пейджери) дистанційно (!) вибухнути



Вже 1200 поранених у Лівані станом на зараз, повідомлив 12 канал ізраїльського ТБ.

За іформацією Al Jazeera, посол Ірану в Бейруті також був порнений. pic.twitter.com/RzkFqldALV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

Нагадаємо, понад 2 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку. Також стало відомо, що «Хезболла» роздавала своїм членам пейджери за кілька годин до того, як вони масово вибухнули. При цьому один із учасників руху отримав апарат за день до атаки. У зв'язку з цим пристрій ще був у коробці в момент детонації.

Пізніше корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заборонив своїм членам користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані. Мешканці Лівану після масових вибухів техніки відключають телефони та інші пристрої через страх нових інцидентів. Громадяни країни також відключили інвертори та сонячні батареї, з підозрою вони ставляться навіть до радіонянь, телевізорів та ноутбуків.

До слова, Сполучені Штати Америки та Франція запропонувала Ізраїлю тимчасово припинити вогонь у Лівані. Однак глава МЗС Ісраель Кац відмовився від пропозиції. Кац відхилив пропозиції Сполучених Штатів і Франції щодо 21-денного припинення вогню в Лівані.