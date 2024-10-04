Ізраїльська армія ліквідувала керівника терористичної мережі «Хамас» у Тулькармі

У результаті операції було ліквідовано Захи Уфі, відповідального за планування численних атак, включаючи спробу підриву автомобіля, а також інших ключових терористів мережі

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було ліквідовано Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, керівника терористичної мережі «Хамас» у цьому місті. Про це повідомляє ЦАХАЛ.

За інформацією ізраїльських військових, Уфі був відповідальним за планування та організацію низки терористичних атак, включаючи спробу підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня 2024 року. Він також постачав зброю іншим терористам у регіоні та очолював підготовку значної кількості терористичних нападів, націлених на ізраїльські громади в Юдеї, Самарії та інших частинах ізраїльської території.

За даними ЦАХАЛ, Уфі був активним учасником планування та здійснення екстремальних терористичних атак, під час яких постраждала велика кількість ізраїльських цивільних осіб. Його діяльність була спрямована на зміцнення терористичної мережі «Хамас» та підтримку інших терористів у регіоні, зокрема в проведенні обстрілів та підривів автомобілів.

Разом з Уфі було ліквідовано й інших важливих терористів, пов'язаних із мережею «Хамас» у Тулькармі.

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