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Ізраїль вдарив по Бейруту та вибухи в Києві: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль вдарив по Бейруту та вибухи в Києві: головне за ніч
Кореспонденти AFP у Бейруті повідомили про кілька потужних вибухів
фото з відкритих джерел

Вночі тричі оголошували повітряну тривогу

У Києві знову працювало ППО. Ізраїль атакував Бейрут. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 6 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ізраїль завдав серії ударів по південних районах Бейрута (відео)

У суботу, 6 жовтня, ізраїльські військові завдали п'ять авіаударів по південних околицях Бейрута. Офіційні ліванські ЗМІ повідомили, що чотири з них були «дуже жорстокими». За даними національного інформаційного агентства Лівану, удари були здійснені по південних передмістях Бейрута та району Чвейфат. До місця події терміново вирушили машини швидкої допомоги. Про це повідомляє The Guardian.

Атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі

Вночі російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. 

Трамп вирішив повторити мітинг на місці першого замаху на нього в Пенсільванії

Кандидат у президенти США Дональд Трамп планує провести повторний мітинг у місті Батлер, штат Пенсільванія, де в липні на його життя було скоєно замах. Штаб Трампа позиціонує цей захід як «данину поваги до американського духу. 

Теги: відео влада військові Ізраїль

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