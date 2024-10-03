ЦАХАЛ заявив про ліквідацію «прем'єра» сектору Гази

ЦАХАЛ зазначає, що чиновники ХАМАСу переховувались на півночі анклаву у тунелі, що являв собою «укріплений та обладнаний підземний комплекс»

Раухі Муштаха вважався найвищою фігурою у політичному бюро ХАМАС у секторі Гази

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram.

«Раухі Муштаха вважався найвищою фігурою у політичному бюро ХАМАС у секторі Гази. Муштаха брав участь у прийнятті військових рішень, водночас виконуючи обов’язки голови цивільного управління ХАМАСу у секторі Гази... Також він раніше займався фінансами угруповання», – додали в Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що Муштаха, Самех аль-Сірадж, який відповідав за безпеку в політичному крилі ХАМАСу, та командир служби безпеки угруповання Самі Одех були ліквідовані під час удару ізраїльської авіації по сектору Гази три місяці тому.

ЦАХАЛ зазначає, що чиновники ХАМАСу переховувались на півночі анклаву у тунелі, що являв собою «укріплений та обладнаний підземний комплекс», який слугував командним та контрольним центром ХАМАСу. Є точні дані розвідки, які вказують на те, що всі троє були там у момент удару.

Нагадаємо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Угруповання «Хамас» взяло на себе відповідальність за напад у тель-авівському передмісті Яффо 1 жовтня, жертвами якого стали семеро людей, ще 16 зазнали поранень.