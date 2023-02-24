Повітряні сили попередили про можливі провокації РФ сьогодні

Росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день

У річницю повномасштабного вторгнення Росія може влаштувати провокації. Тому українцям слід бути обережними сьогодні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні «сюрпризи» у цей день, є така загроза», – зазначив він.

Водночас Ігнат додав, що не потрібно очікувати на удари. За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день. «Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік», – підкреслив речник.

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Розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.