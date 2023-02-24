Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили попередили про можливі провокації РФ сьогодні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про можливі провокації РФ сьогодні
фото ілюстративне

Росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день

У річницю повномасштабного вторгнення Росія може влаштувати провокації. Тому українцям слід бути обережними сьогодні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні «сюрпризи» у цей день, є така загроза», – зазначив він.

Водночас Ігнат додав, що не потрібно очікувати на удари. За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день. «Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік», – підкреслив речник.

Розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

Читайте також:

Теги: росія Україна ворог росіяни війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Головна перемога – повна руйнація загарбницьких планів Путіна»
Найкривавіша війна 21-го століття
Вчора, 09:00
Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею
Росіяни прицільно обстріляли рятувальників на Харківщині, які витягували тіла з-під завалів (фото)
23 лютого, 19:10
Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів
Росіяни вели безуспішний наступ: Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили ворожі атаки
22 лютого, 18:20

Події в Україні

Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9529
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8137
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7127
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6959
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6594
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту