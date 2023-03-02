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Росіяни почали повстання проти Путіна? Головне за 2 березня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни почали повстання проти Путіна? Головне за 2 березня
«Російський Добровольчий Корпус» закликав боротись із путінським, кремлівським, кривавим режимом
www.slovoidilo.ua

Бійці «Російського добровольчого корпусу» захищають суверенітет і незалежність України воєнним шляхом і ведуть активну боротьбу проти кремлівської влади

Екоцид від росіян, «Російський Добровольчий Корпус» уже у Брянську і реакція на нього у Росії, переворот у Молдові і навіщо РФ створює колотнечу довкола країни, депутати яких партій воюють  на фронті, спецоперація «Українська церква у Європі». Ці та інші події 2 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих

У Запоріжжі продовжують розбирати завали п'ятиповерхівки, в яку вночі влучила ракета. Зруйновані понад десять квартир з другого по п'ятий поверх.  Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пресслужба ДСНС.

Справа домогосподарок: суд виніс вирок меру Полтави Мамаю

У Вищому антикорупційному суді розглянули справу щодо працевлаштування до комунального підприємства «Інститут розвитку міста» двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок за місцем проживання Олександра Мамая.

Екоцид. Що вже накоїли росіяни в Україні

За рік повномасштабної війни ворог завдав довкіллю України збитків на майже 1,9 трлн грн. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, майже 500 тис. га території України сьогодні – під окупацією або у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення. Під окупацією – 10 національних природних парків, вісім заповідників і два біосферні заповідники.

«Російський Добровольчий Корпус»: як воює, чого вимагає і за що бореться

З самого ранку російські пропагандистські ЗМІ почали розганяти черговий фейк про те, під Брянськом активно діє українська ДРГ яка, нібито, захопила заручників. 

Згодом російський добровольчий корпус взяв відповідальність за «атаку ДРГ» в Брянській області.

Повідомлення про події у Брянській області є ознакою трансформації РФ і очищенням від диктатури Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки України.

Переворот у Молдові: норвезькі ЗМІ розкрили план Путіна

Кремль намагався влаштувати заворушення під час футбольного матчу в Кишиневі. У такий спосіб російський диктатор Володимир Путін планував повалити владу в Молдові. 

Навіщо РФ створює колотнечу довкола Молдови

Російська влада намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, тому і влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я. Також Кремля намагається  продемонструвати якусь «перемогу» для російського народу. 

Депутати яких партій воюють? Дослідження

ЗМІ неодноразово писали, що деякі депутати пішли на фронт. Серед них – Роман Лозинський, Михайло Забродський, Сергій Рудик, Роман Костенко. Костенко, приміром, ще з  2014 року брав участь у бойових діях у зоні АТО/ООС, зокрема в обороні Донецького аеропорту. 

Спецоперація «Українська церква у Європі». Що задумала Москва?

Кремль під «українським» прапором створює в країнах ЄС закордонні парафії. Розуміючи свою поразку як на полі бою, так і на релігійному фронті, Росія намагається використати релігійний фактор для дискредитації України на міжнародній арені і створити в країнах ЄС нові осередки впливу на європейське суспільство.

Нагадаємо, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. 

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Теги: Запоріжжя розвідка росія церква путін незалежність влада суверенітет населення Заповідники Роман Лозинськи Михайло Забродський Сергій Рудик роман диктатор фронт Москва росіяни Роман Костенко

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