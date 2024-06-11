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ХАМАС погодився прийняти план перемир'я в Секторі Гази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ХАМАС погодився прийняти план перемир'я в Секторі Гази
ХАМАС прийняв формулу, яка передбачає виведення ізраїльських військ із Сектора Гази
фото з відкритих джерел

За словами представника ХАМАСу, Вашингтон повинен переконатися у тому, що Ізраїль дотримуватиметься мирного плану

Палестинське угруповання ХАМАС заявило, що готове прийняти план перемир’я у Секторі Гази, який раніше підтримав Радбез ООН. Про це повідомляє Reuters та Al Jazeera.

Про готовність ХАМАСу прийняти мирний план заявив представник угруповання Самі Абу Зухрі. Він заявив, що Вашингтон повинен переконатися у тому, що Ізраїль дотримуватиметься плану.

ХАМАС прийняв формулу, яка передбачає виведення ізраїльських військ із Сектора Гази та обмін заручників, утримуваних у Газі, на палестинських в’язнів, які перебувають у в’язницях Ізраїлю

У резолюції, яку ще в травні подав президент США Джо Байден, зазначається, що Ізраїль прийняв пропозицію припинення вогню, ХАМАС закликають пристати на неї також. Обидві сторони закликають «повністю виконати її умови без затримок і без умов». Росія утрималася від голосування в ООН, а решта 14 членів Ради Безпеки проголосували за резолюцію.

Виступаючи в Тель-Авіві після серії зустрічей з ізраїльськими посадовцями, держсекретар США Блінкен заявив, що серед ізраїльських лідерів є «сильний консенсус» щодо просування вперед плану припинення вогню. А висловлення згоди з боку ХАМАСу є «обнадійливим знаком».

Що передбачає мирний план

Перший етап

Шеститижневе припинення вогню, під час якого відбудеться обмін вразливими категоріями полонених – жінками, літніми людьми та пораненими – на палестинських в’язнів. Ізраїль в цей час відведе свої сили від населених районів Сектору Гази, а палестинці повернуться додому через Газу.

Другий етап

Встановлення постійного припинення бойових дій, звільнення решти полонених у Газі в обмін на в’язнів та повне виведення ізраїльських військ.

Третій етап

Багаторічний план реконструкції та повернення будь-яких останків померлих до Ізраїля.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН у понеділок, 10 червня, схвалила резолюцію, яка закликає до негайного тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За резолюцію проголосували 14 членів Радбезу з 15, утрималась Російська Федерація.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. 

Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. Він повторив, що пропозиція, яка розглядається, відкриє можливість затишшя вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону.

До слова, високопоставлений представник руху ХАМАС Самі Абу Зухрі напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до регіону закликав Вашингтон чинити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій у Секторі Гази.

Читайте також: Байден повідомив деталі мирного плану Ізраїлю щодо Сектора Гази
Теги: ХАМАС Ізраїль Радбез ООН США

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