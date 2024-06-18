Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму

«Так, я можу констатувати, що вона зараз працює», – зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники відновили роботу поромної переправи, ураженої Силами оборони. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу у Media Center Ukraine 18 червня.

«Угруповання продовжує забезпечуватися за рахунок поромної переправи, яку цивільною можна назвати дуже-дуже умовно. На ній лежить три чверті військові логістики для забезпечення Криму та південного угруповання, яке воює на Південному напрямку», – розповів Плетенчук.

На уточнююче запитання модератора, чи вже відновили росіяни поромну переправу, речник ВМС ЗСУ відповів ствердно.

«Так, я можу констатувати, що вона зараз працює», – зазначив він.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Нагадаємо, російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону.

Раніше стало відомо, що Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.