Іран пригрозив Ізраїлю: У разі атаки проти Лівану «почнеться війна на знищення»

Розвідка США: Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів

Ймовірно, Іран вважає плани Ізраїлю щодо проведення операції на території Лівану «психологічною війною»

Представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться «війна на знищення». Розглядається «повне залучення всіх фронтів опору». Про це повідомляє Представництво Ірану в ООН в соцмережі X.

Іран, судячи з допису, вважає плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану «психологічною війною».

«Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, в т.ч. повне залучення всіх фронтів Опору, є на столі», – йдеться у повідомленні.

До слова, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США. Про це пише Politico.

У матеріалі зазначається, що офіційні особи США намагаються переконати обидві сторони в деескалації – завдання, яке було б значно легшим за умови припинення вогню в Секторі Гази. Але вони не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом погодяться на угоду.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.