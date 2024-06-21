Лише третина громадян Чехії готові захищати країну зі зброєю в руках: дані опитування

Ставлення до війни в Україні у чехів залишається неоднозначним

43% чехів бажають Україні перемоги у війні, водночас 22% вважають, що ЄС має чинити тиск на Україну, щоб змусити її піти на перемовини

Лише третина мешканців Чехії готові взяти до рук зброю та захищати країну. Про це пише видання Novinky, спираючись на дані дослідження CEDMO (Central European Digital Media Observatory).

Згідно з результатами опитування, 32,9% чехів готові захищати країну зі зброєю у руках у разі нападу.

На питання про те, яким вони хотіли б бачити завершення війни між Росією та Україною, 7,4% чехів бажають перемоги РФ, 43% – Україні, а 37,8% віддають перевагу тимчасовому примиренню без переможців і переможених. Решта, а це 11,8% респондентів обрали відповідь «не знаю» чи «мені байдуже».

Щодо методів закінчення війни, то 43% респондентів вважають, що Європейський Союз має вести переговори з Росією.

«Цей варіант був найпопулярнішим серед людей, коли йшлося про їхнє ставлення до війни в Україні, причому чоловіки (35%) частіше говорили про це, ніж жінки (25%) та люди з вищою освітою (38%)», – аналітик центру CEDMOкаже Лукаш Кутіл.

На думку третини опитаних (32%), ЄС має й надалі посилювати антиросійські санкції. До того ж, 30% респондентів вважають, що ЄС має надати Україні невоєнну підтримку, а 25%- що військову. Чверть респондентів вважають, що Євросоюзу варто зайняти нейтральну позицію щодо агресора. Водночас, 22% вважають, що ЄС має чинити тиск на Україну, щоб змусити її піти на переговори.

Опитування також з'ясувало ставлення до тіснішої військової співпраці між країнами ЄС. 53% респондентів заявили, що країни Європи не повинні прагнути більшої військової співпраці. Такий результат не дивний, адже 38% опитаних розглядають ЄС насамперед як цивільний та економічний проект.

На думку 15% чехів, європейська оборонна інтеграція може підірвати функціонування НАТО. З 47% тих, хто вітає тіснішу військову співпрацю, 17% вважають, що ЄС має створити свою власну армію. Інші 30% вважають, що військова співпраця між країнами ЄС може існувати паралельно з НАТО.

Опитування було проведено компанією Median для CEDMO.

До слова, Чеська Республіка прийняла набагато більше українських біженців, ніж може прийняти. Такою є думка чехів, згідно з національним опитуванням, результати якого були опубліковані 15 квітня. Понад 58% опитаних Інститутом вивчення громадської думки Чеської академії наук вважають, що кількість біженців вже за межами можливостей країни. 33% вважають, що кількість біженців відповідає міжнародній ситуації, що склалася, тоді як 5% певні, що кількість Чехія змогла б інтегрувати більше українців.