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Річниця нападу на Грузію: МЗС країни заявило, що Росія розширює зону окупації

Надія Клочко
glavcom.ua
Річниця нападу на Грузію: МЗС країни заявило, що Росія розширює зону окупації
Російські війська вторглися у Грузію 8 серпня 2008 року
фото з відкритих джерел

Грузія вимагає виведення російських військ з окупованих територій

МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію «припинити незаконні дії», виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії. Про це йдеться у заяві МЗС країни.

«У 14-ті роковини окупації Росія, як і раніше, не виконує угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу, і розширює свій незаконний контроль в окупованих регіонах», – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Зовнішньополітичне відомство зазначає, що своїми діями Росія «завдає удару по безпеці, правам людини і намагається ізолювати людей, які проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти».

МЗС Грузії закликало Москву змінити незаконне рішення щодо визнання окупованих територій.

Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Російською Федерацією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року після періоду погіршення відносин між РФ та Грузією. Бойові дії відбувалися в стратегічно важливому Південно-Кавказькому регіоні. За результатами війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Північною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала «незалежність» цих регіонів.

Цю війну вважають першою європейською війною XXI століття.

Відомство наголошує, що протягом 14 років російські сили продовжують зведення загороджень на лінії окупації, у регіоні незаконно заарештовують та викрадають людей.

«Грубе порушення основних прав людини, етнічна дискримінація та порушення права сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб і біженців на повернення до своїх будинків в Абхазькому та Цхінвальському регіонах Грузії продовжують залишатися важким гуманітарним тягарем незаконної окупації Росії», – наголошується у заяві.

МЗС зазначає, що протягом усіх цих років Росія перешкоджає доступу міжнародних правозахисних організацій та входженню Місії спостереження ЄС до Абхазії та Цхінвальського регіону.

Нагадаємо, раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має намір загарбати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою «Республікою Абхазія». Такі наміри є черговою формою анексії з боку Кремля. Президентка заявила про це після того, як у мережі поширили договір РФ і «Республіки Абхазія», який передбачає «оренду» Росією реліктового гаю, набережної і акваторії, які розташовані в Бічвінта. Всього росіяни можуть анексувати приблизно 186 га землі і 115 га морського простору.

Також повідомлялося, що «громадяни» невизнаної Абхазії вийшли на акцію протесту проти будівництва на їхній території чергової резиденції президента Росії Володимира ПутінаПід резиденцію Путіна передадуть 184 гектари в унікальному реліктовому парку міста Піцунда. Про це рішення уже оголосив «президент» Абхазії Аслан Бжанія.

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Теги: окупація війна росія Грузія

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