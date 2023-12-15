Вихід Орбана із зали під час «українського» голосування: стали відомі цікаві подробиці

Рішення Орбана вийти під час голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу було не самостійним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, щоб не голосувати на саміті Європейського Союзу ні за, ні проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС, вийшов із зали, але це рішення ухвалив не сам, а йому запропонував вийти канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про цю цікаву подробиці прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів журналістам після першого дня саміту ЄС у ніч на п'ятницю, повідомляє BBC.

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«Ми добре подискутували, але до кінця дискусії я відчував, що дійти згоди буде складно, – сказав Рютте. – І тут Шольц запропонував (Орбану – ред.): а чи не ви вважаєте за можливе, щоб ми прийняли рішення без вашої присутності в приміщенні? За правилами так можна. Тоді виходить одностайне рішення просто без присутності Угорщини. Ну, він і вийшов».

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

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Угорщина натякнула на складнощі під час переговорів про вступ України в ЄС.

Крім того, Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.