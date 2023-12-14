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Сьогодні у Брюсселі відбудеться історичний для України саміт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні у Брюсселі відбудеться історичний для України саміт
Українське питання стоїть першим на порядку денному засідання Європейської ради
фото з відкритих джерел

Очікується, що дискусія на засіданні Європейської ради буде важкою і тривалою

14-15 грудня у Брюсселі відбудеться історичне засідання Європейської ради, під час якого лідери Європейського Союзу повинні будуть ухвалити рішення дати чи ні «зелене світло» початку переговорів про членство України в ЄС. Також мають вирішити питання подальшої фінансової та військової підтримки України у протистоянні російській агресії.

Українське питання стоїть першим на порядку денному саміту, який розпочнеться о 10:00 (за Брюсселем) четверга, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Очікується, що дискусія на саміті буде важкою і тривалою.

Щодо політичного рішення про початок переговорів про членство, то переважна більшість - 26 країн-членів ЄС - виступають «за», і лише Угорщина висловлюється «проти».

У середу, напередодні саміту, президент Євроради Шарль Мішель визнав, що засідання буде важким і сказав, що він працює «день і ніч, щоб досягти позитивного рішення», оскільки це питання надзвичайно важливе для майбутнього ЄС.

Раніше у своєму листі-запрошенні на саміт лідерам ЄС Мішель закликав їх ухвалити «сміливі рішення». «Нам необхідно виконати наші зобов'язання щодо України і продовжувати залишатися надійним і сильним партнером. Ми повинні надати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, дійти згоди про надання 50 млрд євро для її довгострокової стабільності. Ми також повинні погодитися почати переговори про вступ з Україною, тим самим дати їй необхідний сигнал і ще більше наблизити її до нашої європейської сім'ї», - написав президент Європейської ради.

Ще одним питанням порядку денного є виділення додаткового фінансування Європейського мирного фонду в розмірі 20 млрд євро для продовження військової допомоги Києву.

Що стосується затвердження лідерами ЄС 12-го пакета санкцій для Росії, то він перебуває на стадії завершення і, як очікується, може бути схвалений до п'ятниці.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар». 

Єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан заявив, що лідери країн ЄС, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України

Читайте також: Україна буде членом ЄС, але це забере трохи часу і нервів
Теги: Європейський союз Україна фінансування війна

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