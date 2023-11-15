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Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври
За словами Авраамія, у Лаврі залишилося понад півсотні старих монахів, які ще не визначилися зі своїм майбутнім
фото з відкритих джерел

«Чому не в Росію, а в Європу, яку ви називали безбожною та ненавиділи»

Частина монахів монастиря Московського патріархату, яка критикувала та називала Європу «безбожною», після розірвання угоди із заповідником «Києво-Печерська лавра» виїхала у країни ЄС. Про це в коментарі «Україні Православній» сказав тимчасовий виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

«Частина монахів пішла у власні помешкання, частина в інших монастирях. Всі розуміють, що служити в Лаврі в юрисдикції МП вони не зможуть. Інші виїхали: один у Францію, інший у Бразилію, ще хтось - у Німеччину. І у мене запитання: а чому не в Росію, а в Європу, яку ви називали безбожною та ненавиділи», – сказав намісник.

За словами Авраамія, у Лаврі залишилося понад півсотні старих монахів, які ще не визначилися зі своїм майбутнім. Частина з них хоче долучитися до ПЦУ, а інші – «заручники ситуації, які опинившись за стінами Лаври, зрозуміють, що нікому не потрібні».

«Куди вони підуть? Ми не будемо виганяти. Надамо один корпус, забезпечимо їжею, дамо людину для догляду. Але служити у храмах Лаври вони не будуть», – сказав архімандрит.

Зазначимо, 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра»

Раніше «Главком» писав, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, тимчасово виконуючим обов'язки намісника лаври глава Православної церкви України Епіфаній – призначив архімандрита Авраамія. До цього він був членом Духовного собору Києво-Печерської лаври. Однак 29 березня 2023 року він добровільно вийшов зі складу Московської церкви в Україні та закликав братію залишитися у лаврі, але вже у складі ПЦУ.

До слова, виконувач обов’язків намісника Лаври у складі Православної церкви України архімандрит Авраамій звернувся до українців та спростував дієвість «прокльонів» свого попередника митрополита Павла.

Читайте також: Новий намісник Лаври розповів про російську агентуру у святині
Теги: Московська церква в Україні релігія Європейський союз Києво-Печерська лавра

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