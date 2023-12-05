Макрон запросив Орбана до Парижа, щоб знайти компроміс щодо України – Politico

У Макрона вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що у Макрона вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС. За словами анонімного чиновника, Орбан «підвищив ставки», щоб отримати більше грошей від ЄС.

«Це суто тактичний момент... Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди», – зазначив він.

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Водночас, за словами чиновника ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини». Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через декілька років.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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Також Орбан заявив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою.