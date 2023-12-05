Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон запросив Орбана до Парижа, щоб знайти компроміс щодо України – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Макрон запросив Орбана до Парижа, щоб знайти компроміс щодо України – Politico
Очільник Франції Еммануель Макрон та прем’єр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

У Макрона вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що у Макрона вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС. За словами анонімного чиновника, Орбан «підвищив ставки», щоб отримати більше грошей від ЄС.

«Це суто тактичний момент... Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди», – зазначив він.

Водночас, за словами чиновника ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини». Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через декілька років.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Також Орбан заявив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою.

Теги: Угорщина Україна Франція Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В офісі Шарля Мішеля отримання листа поки ніяк не коментували
Орбан написав нового листа президенту Євроради про Україну
Вчора, 21:27
Орбан вважає, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох членів», зокрема Угорщини
Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС
Вчора, 17:52
Шарль Мішель
Скандальна пропозиція Орбана щодо вступу України в ЄС: президент Євроради відповів
2 грудня, 11:58

Політика

Макрон запросив Орбана до Парижа, щоб знайти компроміс щодо України – Politico
Макрон запросив Орбана до Парижа, щоб знайти компроміс щодо України – Politico
Що очікує російську армію? ЗМІ розкрили намір Путіна
Що очікує російську армію? ЗМІ розкрили намір Путіна
Нова політична сила Словаччини придумала, як потішити Путіна
Нова політична сила Словаччини придумала, як потішити Путіна
Президент Ірану їде до Путіна
Президент Ірану їде до Путіна
Людина року за версією журналу Time: Путін проти Барбі
Людина року за версією журналу Time: Путін проти Барбі
Омбудсмен із Грузії збирається відвідати Київ
Омбудсмен із Грузії збирається відвідати Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
43K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
37K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
14K
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс
8105
У Кривому Розі лунали вибухи: Вілкул звернувся до містян
7874
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко

Новини

Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Сьогодні, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua