Пентагон відповів, чи мають Штати інформацію про іранську схованку запасів урану 

Трамп повторив слова міністра оборони, заявивши, що переміщення будь-чого зайняло б забагато часу

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що йому невідомі жодні розвідувальні дані, які б свідчили про те, що Іран переміщував свій високозбагачений уран для захисту від ударів США. Як інформує «Главком», про це він сказав на пресконференції, цитує Reuters.

«Мені невідомі жодні розвідувальні дані, які я переглянув, які б свідчили про те, що речі не були там, де мали бути, були переміщені чи якось інакше», – сказав Гегсет.

Президент США Дональд Трамп повторив слова міністра оборони, заявивши, що переміщення будь-чого зайняло б забагато часу.

«Легкові автомобілі та невеликі вантажівки на місці належали бетонщикам, які намагалися закрити верхню частину шахт. З об'єкта нічого не винесли», – написав Трамп у своїй соціальній мережі, не надавши доказів.

Агенство заявляє, що кілька експертів попередили, що Іран, ймовірно, вивіз запаси високозбагаченого урану, майже збройового класу, з глибоко закопаного об'єкта Фордо перед ударами та, можливо, ховає їх у невідомих місцях.

Нагадаємо, найвище керівництво США не знає, куди Іран міг перемістити запаси збагаченого урану після американських ударів по ядерних об'єктах ісламської республіки.

За інформацією The New York Times, ні віцепрезидент США Джей Ді Венс, ні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не знають, де перебуває 400 кг збагаченого до 60% іранського урану. При цьому, удари по ядерній інфраструктурі Ірану могли відкинути її розвиток на 2-5 років, вважає видання.

Як пізніше повідомило Financial Times із посиланням на іранське джерело, американські удари по ядерних об'єктах Ірану не торкнулися його запасів збагаченого урану. «Поки що збагачений уран не постраждав», – заявив співрозмовник видання. За його словами, було б наївно зберігати запаси урану у місцях його виробництва.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру.

Своєю чергою спецпредставник президента США Віткофф заявив, що відновлення іранських ядерних потужностей займе роки.

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю.

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Після цього президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану.

Цьому передувало те, що ЗМІ опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Це розлютило Трампа, який вже вимагав звільнення журналістів та назвав видання CNN й The New York Times «фейковими».

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом. Цей крок відбувся після публікації розвідданих, у яких визначено, що ядерна програма Ірану була зупинена лише через кілька місяців після ударів США.