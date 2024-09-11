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Вірменія пропонує Азербайджану підписати мирну угоду з 16 пунктів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вірменія пропонує Азербайджану підписати мирну угоду з 16 пунктів
Раніше президент Європейської Ради надіслав листа Вірменії та Азербайджану із закликом повернутися до столу переговорів
фото з відкритих джерел

На думку Пашиняна, Вірменія та Азербайджан не зможуть підписати договір, який розв'яже усі проблеми між країнами

Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирну угоду. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у парламенті.

За словами прем’єра, за всіма 16 статтями є узгоджений зміст. «Ми пропонуємо підписати мирний договір із 16 статей, за всіма з них у нас є погоджений зміст», – каже.

Пашинян також вважає, що Вірменія та Азербайджан не зможуть підписати договір, який вирішить усі наявні проблеми між двома країнами. Саме тому необхідно підписати те, про що вже домовилися.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель надіслав листа Вірменії та Азербайджану із закликом повернутися до столу переговорів та домовитись про мир. 

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Як відомо, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

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Теги: Вірменія Азербайджан Нікол Пашинян Нагірний Карабах

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