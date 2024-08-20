БРІКС є міжурядовою організацією найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються

Вступ Азербайджану в БРІКС перебуває в роботі

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa – «Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР»). Про це повідомив прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде, пише Report.

Зокрема, 3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані було ухвалено спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китаєм. Згідно з пунктом 4.5 декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала участь Азербайджану у співпраці БРІКС.

Про те, що вступ Азербайджану в організацію перебуває в роботі, також говорив азербайджанський посол у Москві Полад Бюльбюль огли.

Варто зазначити, що БРІКС є міжурядовою організацією, яка була створена ще у 2006 році. До якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів Таїланду ухвалив проєкт листа про наміри вступу країни до групи БРІКС.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув із офіційним візитом в Азербайджан. Увечері в неділю, 18 серпня, його літак приземлився в Баку.

Згодом російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та заявив, що Москва нібито готова брати участь у врегулюванні питання щодо Нагірного Карабаху між Баку та Єреваном. Заява прозвучала цинічно на тлі суттєвого погіршення відносин Росії та Вірменії. Москва фактично залишила Єреван напризволяще в протистоянні з Баку.

Крім того, Путін під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті.