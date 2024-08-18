Російський диктатор проведе у Баку переговори

Російський диктатор Володимир Путін прибув із офіційним візитом у Азербайджан. Увечері в неділю його літак приземлився в Баку Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За їхньою інформацією, 19 серпня Путін візьме участь у покладанні вінків до могили Гейдара Алієва та монументу «Вічний вогонь». Потім розпочнуться переговори.

Офіційна зустріч Володимира Путіна та президента Азербайджану Ільхама Алієва пройде у резиденції «Загульба».

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Нагадаємо, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.