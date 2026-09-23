Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир

Французький президент заявив, що оголошений дипломатичний успіх не забезпечив навіть відновлення гуманітарного доступу до сектору

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував заяви американського лідера Дональда Трампа про досягнення миру в секторі Газа. Французький президент наголосив, що гуманітарний доступ до анклаву так і не було повноцінно відновлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Макрон виступив на Генеральній асамблеї ООН через кілька годин після промови Трампа. Президент США представив свій 20-пунктовий план щодо Гази як дипломатичний успіх та заявив про завершення війни.

Французький президент поставив під сумнів таку оцінку ситуації. Під час виступу він ударив кулаком по трибуні та наголосив, що міжнародна спільнота не може говорити про власну довіру, якщо продовжує бездіяльно спостерігати за подіями в Газі.

«Рік тому тут, у цьому ж залі, близько десятка держав визнали Палестину. Я чую цинічні слова деяких людей: «Визнання – це лише папірець, подивіться на реальність», – сказав Макрон.

За його словами, заяви про досягнення миру не відповідають ситуації з гуманітарним доступом до сектору Газа. «Але про яку довіру до нас може йтися, якщо ми й далі будемо не діяти перед тим, що відбувається в Газі? Дехто хизується нібито досягнутим миром. Але цей мир ні на секунду не відновив гуманітарний доступ. Невже ми просто стоятимемо і спостерігатимемо за цим видовищем, за яке має бути соромно всім нам?» – заявив президент Франції.

Після виступу Макрона Державний департамент США опублікував у соцмережі X цитату Трампа. Американський президент наголосив, що його мирний план щодо Гази отримав одноголосну підтримку Ради Безпеки ООН, а також згадав створення «Ради миру».

«Рік тому, коли я звертався до великих лідерів у цій залі, жорстока війна в Газі все ще тривала. Через кілька тижнів ми завершили війну в Газі, врятувавши незліченні тисячі життів», – заявив Трамп.

Макрон також звернув увагу на ситуацію на Західному березі річки Йордан. Париж посилив свою позицію щодо насильства ізраїльських поселенців проти палестинців, запровадив національні санкції та розпочав процес заборони продукції з ізраїльських поселень на окупованій території.

«Погляньте, що відбувається на Західному березі, де щодня відбуваються порушення. Заради чого? ХАМАС ніколи не діяв на Західному березі», – сказав Макрон.

Нагадаємо, торік Трамп представив лідерам арабських держав мирний план щодо сектору Газа, який, зокрема, передбачав постійне припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Серед передбачених домовленостями кроків було звільнення ізраїльських заручників і роззброєння ХАМАС.