Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир
Макрон звинуватив Трампа у вихвалянні миром
фото: Reuters

Французький президент заявив, що оголошений дипломатичний успіх не забезпечив навіть відновлення гуманітарного доступу до сектору

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував заяви американського лідера Дональда Трампа про досягнення миру в секторі Газа. Французький президент наголосив, що гуманітарний доступ до анклаву так і не було повноцінно відновлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Макрон виступив на Генеральній асамблеї ООН через кілька годин після промови Трампа. Президент США представив свій 20-пунктовий план щодо Гази як дипломатичний успіх та заявив про завершення війни.

Французький президент поставив під сумнів таку оцінку ситуації. Під час виступу він ударив кулаком по трибуні та наголосив, що міжнародна спільнота не може говорити про власну довіру, якщо продовжує бездіяльно спостерігати за подіями в Газі.

«Рік тому тут, у цьому ж залі, близько десятка держав визнали Палестину. Я чую цинічні слова деяких людей: «Визнання – це лише папірець, подивіться на реальність», – сказав Макрон.

За його словами, заяви про досягнення миру не відповідають ситуації з гуманітарним доступом до сектору Газа. «Але про яку довіру до нас може йтися, якщо ми й далі будемо не діяти перед тим, що відбувається в Газі? Дехто хизується нібито досягнутим миром. Але цей мир ні на секунду не відновив гуманітарний доступ. Невже ми просто стоятимемо і спостерігатимемо за цим видовищем, за яке має бути соромно всім нам?» – заявив президент Франції.

Після виступу Макрона Державний департамент США опублікував у соцмережі X цитату Трампа. Американський президент наголосив, що його мирний план щодо Гази отримав одноголосну підтримку Ради Безпеки ООН, а також згадав створення «Ради миру».

«Рік тому, коли я звертався до великих лідерів у цій залі, жорстока війна в Газі все ще тривала. Через кілька тижнів ми завершили війну в Газі, врятувавши незліченні тисячі життів», – заявив Трамп.

Макрон також звернув увагу на ситуацію на Західному березі річки Йордан. Париж посилив свою позицію щодо насильства ізраїльських поселенців проти палестинців, запровадив національні санкції та розпочав процес заборони продукції з ізраїльських поселень на окупованій території.

«Погляньте, що відбувається на Західному березі, де щодня відбуваються порушення. Заради чого? ХАМАС ніколи не діяв на Західному березі», – сказав Макрон.

Нагадаємо, торік Трамп представив лідерам арабських держав мирний план щодо сектору Газа, який, зокрема, передбачав постійне припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Серед передбачених домовленостями кроків було звільнення ізраїльських заручників і роззброєння ХАМАС.

Читайте також:

Теги: сектор Гази Еммануель Макрон Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заява президента США прозвучала на тлі дискусій у Європі щодо потенційної загрози вторгнення Росії
Трамп заявив, що війни Росії з Європою не буде, але зробив попередження Британії
Вчора, 21:50
Питання участі Путіна в саміті наразі залишається відкритим
Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним
Вчора, 21:11
Трамп наголосив, що не хоче більше бачити фотографії з поля бою та закликав припинити кровопролиття
Трамп поставив Росії та її союзникам ультиматум через війну в Україні
Вчора, 18:08
Попереднього разу Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом у вересні 2015 року
Китай підтвердив перший за 11 років державний візит Сі Цзіньпіна до США
21 вересня, 14:06
Останніми тижнями європейські країни повідомляли про нові випадки диверсій, які пов'язують із РФ
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
21 вересня, 04:20
Раніше США запроваджувала 50% мита на деякі товари з Канади
Трамп відповів на мита Канади забороною імпорту низки товарів
9 вересня, 08:28
Трамп намагається купити у Путіна гарні новини, але Путін продає задорого
Трамп потрапив у пастку Путіна
28 серпня, 11:11
Бертон рідко виступає публічно, однак цього разу вирішила зробити виняток
Росія активізувала гібридну війну: Франція попередила про нові атаки
27 серпня, 04:24
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, як змінилися відносини Трампа та Зеленського
Як Україні достукатися до Трампа. Генерал Келлог назвав ключових людей у Білому домі
26 серпня, 11:41

Політика

Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів
Президент Фінляндії пояснив, чому Путіну час сісти за стіл переговорів
Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир
Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир
Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії
Уряд Німеччини запланував приховати від партії «АдН» план оборони від Росії
Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня
Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня
Макрон закликав ООН боротися із «законом джунглів»
Макрон закликав ООН боротися із «законом джунглів»
Посол США в НАТО заявив, що Сполучним Штатам потрібні союзники з більшим арсеналом боєприпасів
Посол США в НАТО заявив, що Сполучним Штатам потрібні союзники з більшим арсеналом боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
203K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua