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Віткофф заявив, що Росія нібито «може отримати» частину регіонів України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Віткофф заявив, що Росія нібито «може отримати» частину регіонів України
Віткофф наголосив, що в їхніх дискусіях Путін був зациклений на українських територіях
фото: Reuters

Віткофф знову згадав за «п’ять регіонів», які хоче «забрати» Росія

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф обговорював питання територій України з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що РФ може отримати частину регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віткоффа в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Спецпредставник президента США відвідав Росію минулого тижня. Віткофф підтвердив, що говорив з Путіним про питання територій.

В інтерв'ю WSJ Віткофф наголосив, що в їхніх дискусіях Путін був зациклений на українських територіях. За словами американського високопосадовця, Росія нібито може отримати частину регіонів, але не всі.

При цьому Віткофф знову згадав за «п’ять регіонів», які хоче «забрати» Росія, і наголосив, що «деякі з них більш російськомовні».

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч з російським диктатором Путіним тривала понад пʼять годин, і це була «переконлива зустріч», на якій він дізнався, що Путін «просить» для досягнення постійного миру.

За словами американського дипломата, вони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до створення нових можливостей для бізнесу.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

Згодом глава України відреагував на заяву Віткоффа про «пʼять територій» у мирній угоді.

До слова, Україна на майбутніх переговорах про завершення війни не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії.

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Теги: Стів Віткофф путін

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