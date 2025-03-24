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Роман Безсмертний Громадський діяч, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

У переговорній групі «кріт»

glavcom.ua
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«Віткофф переконаний, що в Україні будуть вибори»
фото: reuters

Чи може бути Віткофф в переговорній групі?

В переговірній групі «кріт». Україна має вимагати виключення з переговорної групи тих, хто верзе за межами погоджених позицій.

Передивився інтерв‘ю Такеру Карлсону спецпредставника президента США по Близькому Сходу і рф Стівена Віткоффа. Півторагодинне інтерв‘ю, з яких лише близько 10 хвилин присвячені Україні.

Якщо його послухати, то вибухає голова. Він точно спецпредставник Трампа? В мене склалося враження, що говорить працівник кремля. Карлсон своїми запитаннями проводив політику кремля, а Віткофф і не заперечував.

Віткофф переконаний в тому, що Путін повертає законні землі РФ, котрі помилково були передані Україні Хрущовим. Йдеться про «Донецьк, Луганськ, Крим і … і ще два». Знаєте, які аргументи у цього юриста для визнання контролю росіян над цими регіонами? Результати референдумів, які кремль проводив під дулами автоматів. І, звісно, російсьмовне населення. От тільки треба вносити зміни до Конституції України. Бо «цей слон в кімнаті» заважає вирішити проблему.

Також Віткофф переконаний, що в Україні будуть вибори.

Півторагодинне інтерв‘ю – суцільні лестощі Трампу. Щоб ви розуміли обрали Трампа для того аби той правив Землею. Не менше, Землею! Ось так прямо і заявив Віткофф. Тому всі ці мільйонні дякую, подарунки-портрети Трампа на замовлення Путіна все це «в лузу» культу особи Трампа. У нього все фантастично і прекрасно! По-іншому не може бути. Він ніколи не визнає, що облажався. Великі ж не помиляються.

Вже зрозуміло, як це працює. Працює команда жадібних безпринципних дилетантів. Цим людям плювати на кордони, міжнародне право, суверенність, життя людей. Величність, влада і гаманець!

Подивіться, що пропонує команда Трампа: на переговорах добитися припинення вогню, а далі цією проблемою (російсько-українською війною) хай займається Європа. А по дорозі поспішають підписати угоду про рідкісноземельні копалини, атомні станції в управління і власність. Де в цьому плані справедливий мир, де мир?

Давайте подивимся, як надопомагав Трамп Ізраїлю? Заварив кашу, обміняли 33 ізраїльських заручники на 1700 палестинських, подальші переговори провалились. А Трамп з Вікоффом втекли з процесу. Навіть журналіст-пропагандист Карлсон дивується, що Віткофф намагається мирити ізраїльтян з палестинцями і при цьому не спілкується з представниками ХАМАСу. Хоча під час інтерв‘ю «фахівець» по Близькому Сходу порівняв Ізраїль з росією, а ХАМАС з Україною. Таке розуміння у команди Трампа, хто жертва, а хто агресор.

Людина, яка є не просто спецпредставником, а ще й другом Трампа, демонструє незнання, служіння Кремлю і відверто бреше. Чи може бути Віткофф в переговорній групі? Як на мене, ні.
Що в світі перевернулося? Раніше дурні намагалися не висуватися і сиділи по кутках, не претендували на високі посади. Але зараз вони прагнуть володарювати світом. Їм потрібні закони? Вони бачать сльози матерів? Вони знають про вкрадених українських дітей? Чують, як гуде їхнє перемир‘я над землею України?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Стів Віткофф перемир'я переговори США війна

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У переговорній групі «кріт»
У переговорній групі «кріт»
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