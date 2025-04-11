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«Ще один крок до припинення вогню». Білий дім прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Ще один крок до припинення вогню». Білий дім прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна
Віткофф та Путін зустрілись 11 квітня в Петербурзі
фото: ТАСС

Як стало відомо, Путін і Віткофф вже завершили переговори в Петербурзі. Вони тривали більше чотирьох годин у закритому форматі

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Як передає «Главком», під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

Лівітт відзначила, що Віткофф перебуває в Росії з метою проведення прямих переговорів із Кремлем і особисто з Володимиром Путіним. За її словами, це ще один крок у процесі перемовин щодо припинення вогню.

Вона також заявила, що ці перемовини наближають Україну та Росію до досягнення остаточної мирної угоди.

«Оскільки перемовини тривають, я, звісно, не випереджатиму президента чи його команду, але думаю, що президент чітко дав зрозуміти: він постійно відчуває розчарування діями обох сторін конфлікту. Він хоче, щоб бойові дії припинилися. Він хоче завершити цю війну», – сказала речниця.

Прессектерарка Білого дому Лівітт підкреслила, що у США «є важелі впливу для досягнення мирної угоди».

«І ми ці важелі будемо використовувати. Президент налаштований довести цю справу до кінця», – додає Лівітт.

Варто зазначити, що 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. 

На відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. 

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо заяви спеціального представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, зазначивши, що вона має як негативні, так і позитивні аспекти. За його словами, головний мінус полягає в тому, що меседжі Віткоффа повторюють пропаганду Кремля. 

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Теги: путін переговори Стів Віткофф

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