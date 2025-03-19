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Трамп визнав, що не вперше говорив з Путіним за останні тижні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп визнав, що не вперше говорив з Путіним за останні тижні
Вчора, 18 березня, Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним
фото: AP

Американський президент мав контакти з очільником Кремля, однак про них публічно не повідомляли

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вже говорив декілька разів з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак розмови політиків не афішували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Трампа для Washington Examiner.

«Насправді початок відбувся три-чотири тижні тому. Це продовження позитивної тенденції», – сказав американський президент.

За словами Трампа, під час вчорашньої розмови Путін «був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є» і нібито показав готовність завершити війну.

Президент США вважає, що припинення вогню й укладення мирної угоди між Україною і Росією станеться «досить швидко». За його словами, є «вагомі причини», чому очільник Кремля погодиться припинити війну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом у середу, 19 березня. 

Раніше Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: США путін Дональд Трамп переговори

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