Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віткофф після розмов з Путіним: Ключ до мирної угоди – це «п’ять територій» України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф після розмов з Путіним: Ключ до мирної угоди – це «п’ять територій» України
Путін звернувся з проханням забезпечити «постійний мир», і Віткофф сказав, що «нам знадобився деякий час, щоб досягти цього»
фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTER

Спецпредставник президента США: Ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч з російським диктатором Путіним тривала понад пʼять годин, і це була «переконлива зустріч», на якій він дізнався, що Путін «просить» для досягнення постійного миру. Як передає «Главком», про це він заявив в інтерв'ю Fox News, повідомляє Bloomberg.

За словами американського дипломата, вони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до створення нових можливостей для бізнесу.

Як стверджує Віткофф, після перемовин Путін звернувся з проханням до нього забезпечити «постійний мир», що, за його словами, «зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього».

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, обертається навколо «п'яти територій»: «Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше».

Спецпредставник президента США додав, що «ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому».

Нагадаємо, 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Як відомо, зустріч Путіна та Віткоффа пройшла у російському Санкт-Петербурзі та тривала більше чотирьох годин у закритому форматі. 

Дмитрієв назвав переговори «продуктивними». Тоді ж Reuters повідомило, що Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Раніше ми писали, що на відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога
Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині
7 квiтня, 21:20
Востаннє Трамп та Путін вели діалог 18 березня
Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина
4 квiтня, 05:32
Морський порт Маріуполя, через який РФ також вивозить продукцію з захоплених українських територій
«Від Білорусі до Вʼєтнаму»: куди Росія вивозить товари з окупованих територій?
3 квiтня, 15:35
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
1 квiтня, 21:10
Зрадник Решетило на змаганнях представляв Донецьку область
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з дзюдо
30 березня, 13:42
Росіяни багато разів казали, що вони за припинення вогню, але не виконували те, що казали
Зеленський прокоментував слова Віткоффа про референдуми на окупованих територіях
25 березня, 18:11
Ситуація на фронті 19 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року
19 березня, 00:32
Сьогодні Трамп та Путін провели телефонну розмову
Трамп підтримав ідею Путіна організувати у США і РФ матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, – Кремль
18 березня, 19:55
Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня, заявив Віткофф
США повідомили, коли Трамп поспілкується з Путіним
16 березня, 16:31

Політика

Віткофф після розмов з Путіним: Ключ до мирної угоди – це «п’ять територій» України
Віткофф після розмов з Путіним: Ключ до мирної угоди – це «п’ять територій» України
Помічники Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії – WSJ
Помічники Трампа намагаються змінити його позицію щодо Росії – WSJ
США хочуть купити Гренландію, заплативши більше, ніж Данія – Newsweek
США хочуть купити Гренландію, заплативши більше, ніж Данія – Newsweek
У Конгрес США внесено законопроєкт про підтримку України – Reuters
У Конгрес США внесено законопроєкт про підтримку України – Reuters
Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt
Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt
Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти РФ після удару по Сумах
Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти РФ після удару по Сумах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
45K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
22K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів
13K
Унаслідок удару по Сумах загинув Юрій Юла: що відомо про командира бригади ЗСУ
9196
«Від нас усе приховували». Полонені китайці дали пресконференцію

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua