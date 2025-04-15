Віткофф після розмов з Путіним: Ключ до мирної угоди – це «п’ять територій» України

Путін звернувся з проханням забезпечити «постійний мир», і Віткофф сказав, що «нам знадобився деякий час, щоб досягти цього»

Спецпредставник президента США: Ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч з російським диктатором Путіним тривала понад пʼять годин, і це була «переконлива зустріч», на якій він дізнався, що Путін «просить» для досягнення постійного миру. Як передає «Главком», про це він заявив в інтерв'ю Fox News, повідомляє Bloomberg.

За словами американського дипломата, вони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до створення нових можливостей для бізнесу.

Як стверджує Віткофф, після перемовин Путін звернувся з проханням до нього забезпечити «постійний мир», що, за його словами, «зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього».

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, обертається навколо «п'яти територій»: «Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше».

Спецпредставник президента США додав, що «ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому».

Нагадаємо, 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Як відомо, зустріч Путіна та Віткоффа пройшла у російському Санкт-Петербурзі та тривала більше чотирьох годин у закритому форматі.

Дмитрієв назвав переговори «продуктивними». Тоді ж Reuters повідомило, що Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Раніше ми писали, що на відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».