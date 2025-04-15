Глава України відреагував на заяву Віткоффа про «пʼять територій» у мирній угоді

Зеленський заявляв, що Україна на майбутніх переговорах не визнає окуповані території російськими

Президент: «Україна – суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна»

Україна є суверенною державою, і всі території належать лише їй. Тому для неї неприйнятно визнавати тимчасово окуповані українські території російськими заради мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Коментуючи слова спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, Зеленський підкреслив, що «відповідні представники» обговорюють питання поза своєю компетенцією. Адже лише Україна може вирішувати долю своїх територій.

«Україна – суверенна держава, і всі території належать унітарній державі Україна. Тому знов таки про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території тимчасово окуповані як не українські, а російські», – заявив глава держави.

Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи хід переговорів щодо війни РФ проти України, заявив, що вітає зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак високопосадовець наголосив, що не буде коментувати проміжні стадії переговорів.

«Ми надаємо допомогу ту, яку ми можемо. Але на проміжних стадіях я не хочу коментувати», – сказав Рютте.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч з російським диктатором Путіним тривала понад пʼять годин, і це була «переконлива зустріч», на якій він дізнався, що Путін «просить» для досягнення постійного миру.

За словами американського дипломата, вони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні та, можливо, призвести до створення нових можливостей для бізнесу.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

До слова, Україна на майбутніх переговорах про завершення війни не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії.