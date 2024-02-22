Кремль готує росіян до затяжної війни і втрат – британська розвідка

РФ готує населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя

Російська влада намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом

Кремль готує мешканців Росії до думки, що війна триватиме ще довго, а зниження рівня життя виправдовує великою метою – боротьба із колективним Заходом. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 14 лютого офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що хоча «спеціальна військова операція» почалася як операція проти України, згодом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучений до цього конфлікту».

За даними британської розвідки, загалом це відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом.

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Пєсков далі визнав, що «спецоперація» «може тривати трохи довше, але це не змінить ходу речей».

«Це є частиною офіційної російської версії, яка майже напевно спрямована на те, щоб підготувати населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя всередині країни, одночасно забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії», – зазначили в міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки, проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для повторити якийсь масштабний наступ на Україну 2024 року.