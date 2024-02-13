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Кремль: Путін не піде ні на які дебати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кремль: Путін не піде ні на які дебати
За словами прессекретаря, Путін є чинним главою держави, який живе за умов дуже напруженого президентського графіка 
фото: REUTERS

За 25 років Путін жодного разу не брав участі в дебатах

Центральна виборча комісія РФ отримала відмову кандидата на посаду президента РФ Володимира Путіна брати участь у спільних агітаційних заходах. Про це повідомляє прекремлівське видання Риа.Новости.

«До ЦВК Росії надійшов документ, що підтверджує відмову кандидата на посаду президента РФ Путіна Володимира Володимировича брати участь у спільних агітаційних заходах на каналах загальноросійських державних організацій телерадіомовлення. Це право кандидата», – сказала секретар ЦВК Бударіна на засіданні ЦВК РФ.

Згодом, прессекретар президента Пєсков заявив, що росіяни мають можливість бачити заяви Путіна щодо всіх аспектів життя росіян фактично на щоденній основі, тож в цьому його кардинальна відмінність від інших. До того ж, за словами прессекретаря, Путін є чинним главою держави, який живе за умов дуже напруженого президентського графіка. 

Варто зауважити, що і до цих виборів Володимир Путін ніколи не ходив на дебати – за весь час керівництва країною. Путін і Пєсков знаходили для цього вагомі відмовки.

Ось головні причини у цитатах за 24 роки:

18 березня 2000 року, Володимир Путін був виконуючим обов'язки президента Росії:

«Я вже на початку розмови казав, що важко уявляв собі, що колись візьму участь у передвиборчих кампаніях. Ви знаєте, що всі сучасні передвиборні технології – це досить безсовісна річ. Вони всі пов'язані з тим, що потрібно дивитися в очі мільйонам людей і давати якісь обіцянки, знаючи, що вони нездійсненні. Я ніяк не можу переступити цю межу і дуже радий, що мені не доводиться це робити. Значною мірою тому я відмовився від усіх передвиборних роликів, дебатів тощо».

15 березня 2004 року, Володимир Путін обраний президент Росії:

«Це не цікаво. Вважаю, що для чинного президента в цьому немає жодного сенсу, бо все, що я міг сказати, я мав зробити, продемонструвати своїми діями протягом чотирьох років. Просто кожне слово моїх опонентів мені на сто відсотків відоме. І, думаю, що це така безглузда гра або піддавки, коли один з гравців заздалегідь знає результат.

Я думаю, що обґрунтованим є те, що ми обрали саме таку тактику під час цієї виборчої кампанії. Повторюю, можна було б використати різні передвиборчі трюки і дебати, відповідним чином вишикувати, і потанцювати, і поспівати. Але навіть пересічні люди, далекі від політики, справді серцем відчувають багато речей. І за чотири роки навіть пересічний громадянин, який не займається і не цікавиться політикою щодня, чудово міг зрозуміти – і зрозумів, що відбувається в країні і на що можна сподіватися найближчими роками. Я думаю, що це найголовніше. І результати виборів якраз підтверджують, що ця реакція є. І вона позитивна».

14 лютого 2008 року, Володимир Путін, чинний президент, незадовго до виборів, на яких переможе Дмитро Медведєв:

«Тепер щодо виборчої кампанії: вважаю, що вона йде нормально. І те, що вона проходить спокійно, без цих дебатів, без розгойдування всередині країни, говорить не про те, що у нас існує дефіцит демократичних процедур, – це свідчить про те, що переважна більшість громадян Росії підтримують курс, який проводиться останніми роками. Ось у чому основа відносного спокою виборчої кампанії».

12 січня 2012 року, Дмитро Пєсков, прес-секретар прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна:

«Участь кандидата у президенти Володимира Путіна у телевізійних передвиборчих дебатах пов'язана з необхідністю оформлення відпустки відповідно до чинного законодавства, що, безумовно, не дозволить йому належним чином виконувати обов'язки голови уряду».

14 грудня 2017 року, Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії:

«Ми бачимо багато гідних людей, але не бачимо конкурентів. Все-таки, на мій погляд, поки що не дозрів конкурент Путіну навіть близько. Справа в тому, що Путін є чинним главою держави. І в його випадку його кандидатство, звичайно, протікає за іншими законами. Хоча за такими ж законами, як для всіх інших кандидатів, але відбиток цього президентства, він, звичайно, зовсім, скажімо так, змінює ситуацію. І одна справа брати участь у дебатах як чинний глава держави, а інша справа як, скажімо так, кандидат, який сам, наприклад, говорить про те, що «я не збираюся нікуди обиратися, тому що шансів не маю». Такі дебати вони досить безглузді за своєю суттю».

Нагадаємо, Путін прибрав головного конкурента на виборах.

Центрвиборчком не допустив політика до участі у виборах президента Росії і проголосував за відмову у реєстрації. Надєждін на засіданні комісії просив відкласти до 10 лютого рішення про реєстрацію для продовження перевірки підписів, однак глава комісії Елла Памфілова відмовилася продовжувати термін.

Стало відомо, що Росія розтягне вибори президента на окупованих територіях на три тижні. Окупанти ходитимуть по домівках цивільних, щоб змусити проголосувати всіх мешканців.

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Теги: 8 березня Дмитро Пєсков прессекретар дебати президент технології політика путін Дмитро Медведєв вибори окупанти росіяни

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