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Ще одне територіальне утворення попросило «допомоги» Путіна слідом за Придністров’ям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ще одне територіальне утворення попросило «допомоги» Путіна слідом за Придністров’ям
Ситуація в Гагаузії ускладнюється впливом Туреччини
фото з відкритих джерел

«Кишиневу буде непросто», – заявив Андрій Магера

Слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії у 2007–2018 роках Андрій Магера.

«Ситуація в Гагаузії ускладнюється ще й впливом Туреччини. Кишиневу буде непросто», – написав Магера.

Раніше президент Володимир Зеленський 28 лютого обговорив зі своєю молдовською колегою Маєю Санду спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Придністровському регіоні. 

Нагадаємо, услід за посланцями з США та України, Придністров’я відвідала посол Великої Британії в Молдові Ферн Хорін. Вона зустрілася із керівником окупаційної адміністрації Вадимом Красносельським.

Як відомо, напередодні в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.

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Теги: Андрій Магера декларація посол Володимир Зеленський президент Гагаузія

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